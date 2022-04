Tantangan Shin Min Ah Tampil Perdana Jadi Ibu di Drama Our Blues

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Shin Mih Ah mengungkapkan pengalaman pertama memerankan karakter sebagai ibu di drama terbarunya, Our Blues. Shin Mih Ah merasa tertantang berperan sebagai Min Seon Ah, ibu dari seorang anak laki-laki, yang kembali ke Pulau Jeju dengan membawa rasa sakitnya.

"Ini adalah peran pertamaku sebagai ibu dari seorang anak, lebih berat bagiku untuk menggambarkan perubahan emosional Seon Ah dan bagaimana dia mengatasi rasa sakitnya daripada fakta bahwa dia adalah seorang ibu, kupikir itu akan sulit," kata Shin Min Ah dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 7 April 2022.

Perempuan yang baru berulang tahun yang ke-38 pada 5 April lalu ini mengaku kesulitan mendalami karakter Seon Ah. Namun kesulitan tersebut justru membuatnya semakin tertantang untuk memerankan karakter Seon Ah yang menurutnya sulit dimengerti.

"Anehnya, saya tidak mengerti karakter dan pola pikirnya, rasa sakitnya dan keinginannya untuk kembali. Itu yang saya pikir akan menarik untuk saya gambarkan dan saya ingin mengambil tantangan ini," katanya.

Selain itu, Shin Min Ah melihat karakter Seon Ah sangat cocok jika dimainkan olehnya. "Karakter Seon Ah adalah alasan terbesar saya menerima tawaran bermain di drama ini. Emosi dan pesonanya sangat cocok untuk saya," katanya.

Shin Min Ah dan Lee Byung Hun menghadiri konferensi pers drama Our Blues pada Kamis, 7 April 2022. Dok. Netflix.

Di Our Blues, Shin Min Ah akan dipasangkan dengan aktor Lee Byung Hun. Ini merupakan ketiga kalinya mereka bermain di satu judul drama yang sama. Sebelumnya, mereka pernah membintangi Beautiful Days dan A Bittersweet Life.

"Kali ini di Our Blues, kami bertemu lagi dan saya pikir saya telah bertemu tiga orang yang berbeda, mungkin karena kami memiliki karakter yang berbeda sebelumnya, tetapi saya dapat mengatakan bahwa saya merasa nyaman dengannya, jadi saya pikir itu membantu menciptakan chemistry dengannya. Sesuatu yang berubah, dia menjadi lebih tampan," kata Shin Min Ah.

Shin Min Ah mengatakan selama syuting di Pulau Jeju, cuacanya tidak terlalu bagus namun sangat membantunya untuk mendalami peran. "Setiap kali saya memiliki adegan di Jeju, cuacanya tidak cukup bagus, sangat berangin. Kru bercanda bahwa setiap kali saya di sini angin mulai berhembus. Karena karakter saya memiliki persoalan dalam dirinya, saya pikir angin benar-benar membantu saya untuk menggambarkan dirinya," katanya.

Our Blues adalah drama bergaya omnibus atau kumpulan beberapa karya pendek yang menceritakan kisah hidup manis, asam, dan pahit dari beragam karakter di latar Pulau Jeju. Para aktor ternama yang terlibat adalah Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Kim Hye Ja, Go Doo Shim, Uhm Jung Hwa, Park Ji Hwan, Choi Young Joon, Bae Hyun Sung, Noh Yoon Seo, dan Ki So You. Our Blues merupakan karya penulis Noh Hee Kyung dan sutradara Kim Kyu Tae yang akan tayang pada Sabtu, 9 April 2022 di Netflix.

Baca juga: Tak Jadi Pasangan di Our Blues, Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Dipuji Profesional

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.