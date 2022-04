Tak Jadi Pasangan di Our Blues, Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Dipuji Profesional

Jakarta - Pasangan Shin Min Ah dan Kim Woo Bin membintangi drama yang sama untuk pertama kali sejak keduanya berpacaran. Namun, Shin Min Ah dan Kim Woo Bin tidak berperan sebagai pasangan di drama terbaru mereka, Our Blues.

Shin Min Ah dipasangkan dengan Lee Byung Hun. Sementara, Kim Woo Bin dipasangkan dengan Han Ji Min. Penulis Noh Hee Kyung mengungkapkan sejak awal Shin Min Ah dan Kim Woo Bin memang tidak direncanakan untuk menjadi pasangan di Our Blues.

"Saya tahu mereka tidak akan bergabung dengan proyek ini jika mereka muncul sebagai pasangan. Ketika saya casting mereka, saya memberi tahu mereka bahwa mereka tidak akan muncul sebagai pasangan dan mereka masing-masing akan memiliki hubungan romantis dengan orang lain," kata Noh Hee Kyung dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 7 April 2022, yang juga dihadiri Shin Min Ah dan Kim Woo Bin.

Akhirnya, pasangan yang terpaut usia lima tahun itu menerima tawaran tersebut dan dipuji sebagai aktor profesional oleh penulis. "Syukurlah mereka baik-baik saja dengan itu. Jadi saya ingin memilih mereka karena mereka adalah aktor yang hebat. Saya tidak terlalu memikirkan hal lain. Mereka keren dan profesional," kata Noh Hee Kyung.

Our Blues bercerita tentang kisah hidup manis, asam, dan pahit kehidupan dari sekelompok orang yang tinggal serta bekerja di Pulau Jeju. Our Blues merupakan drama bergaya omnibus atau kumpulan beberapa karya pendek. Noh Hee Kyung mengaku sudah lebih dari 10 tahun ingin membuat drama bergaya omnibus.

"Kisah dua karakter utama membosankan. Ada banyak orang dalam hidup kita, dan tidak nyaman hanya mengikuti dua orang dalam drama," kata Noh Hee Kyung. "Saya percaya Pulau Jeju adalah tempat di mana sebagian besar sentimen Korea berada. Penduduk di Pulau Jeju bisa memiliki hubungan darah dan jika tidak mereka masih sangat dekat satu sama lain."

Dalam kesempatan yang sama, sutradara Kim Kyu Tae mengaku ingin memberikan pengalaman berbeda kepada penonton, seperti menonton film dalam serial 20 episode. "Saya juga ingin lebih fokus pada karakter, cerita, dan emosi mereka. Saya tidak ingin memaksakan apa pun kepada pemirsa, saya hanya ingin mereka menonton dan perlahan-lahan memasukkan diri mereka ke dalam emosi cerita secara alami," kata Kim Kyu Tae.

Our Blues dibintangi sejumlah aktor ternama Korea Selatan antara lain, Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Kim Hye Ja, Go Doo Shim, Uhm Jung Hwa, Park Ji Hwan, Choi Young Joon, Bae Hyun Sung, Noh Yoon Seo, dan Ki So You. Drama ini akan tayang mulai Sabtu, 9 April 2022 di Netflix.

