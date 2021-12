Reza Rahadian Ingatkan Nonton Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Besok

TEMPO.CO, Jakarta - Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas mulai ditayangkan di seluruh bioskop Tanah Air pada Kamis, 2 Desember 2021. Salah satu aktornya, Reza Rahadian pun mengingatkan penikmat film Indonesia itu agar tidak melewatkan untuk menontonnya.

"Halo buat penonton film Indonesia. Besok, film Seperti Dendam akan segera tayang di bioskop jadi semoga teman-teman bisa menonton dan menyaksikan keseruan film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas di bioskop-bioskop kesayangan kalian," kata dia dalam video yang diunggah di halaman Instagramnya, Rabu, 1 Desember 2021.

Reza berharap para penikmat film Indonesia bisa menyaksikan dan menikmati film garapan sutradara, Edwin ini. "Saya enggak sabar saja sih, buat penonton bisa nonton film Seperti Dendam. Jadi jangan lupa nonton besok di bioskop."

Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas menceritakan tentang Ajo Kawir (diperankan oleh Marthino Lio), seorang jagoan yang tak takut mati. Hasratnya yang besar untuk bertarung didorong oleh sebuah rahasia yaitu, ia impoten. Ketika berhadapan dengan seorang petarung perempuan tangguh bernama Iteung (diperankan oleh Ladya Cheryl), Ajo babak belur hingga jungkir balik dan dia jatuh cinta.

Reza Rahadian saat menghadiri konfrensi pers film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas saat penayangan perdana di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Film ini dibintangi Marthino Lio, Ladya Cheryl, Reza Rahadian, Ratu Felisha, Christine Hakim hingga penyanyi Sal Priadi. TEMPO/Nurdiansah

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas memenangkan Golden Leopard, penghargaan tertinggi di Festival Film Locarno di Swiss pada 14 Agustus 2021. Saat itu, sutradara Indonesia, Joko Anwar menuturkan, film yang berjudul Vengeance is Mine All Others Pay Cash dalam Bahasa Inggris itu merupakan film Indonesia pertama yang memenangkan top prize dari salah satu festival film internasional terbesar.

Di akun resmi Instagram Seperti Dendam Film, menawarkan hal yang menarik bagi penonton. Penonton yang berniat menyaksikan film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Eka Kurniawan itu, bisa membeli satu tiket gratis satu melalui aplikasi CGV.

"Cukup masukkan kode promo. Berlaku buat pembelian mulai malam ini. Buruan sebelum kehabisan. SEPERTI DENDAM, RINDU HARUS DIBAYAR TUNTAS besok di bioskop! Khusus dewasa 18+," demikian tulis admin akun Seperti Dendam Film pada unggahan foto poster film ini, dua jam lalu.

Baca juga: Hanya Lihat Judul dan Trailer, Netizen Malaysia Tuding Eka Kurniawan Defensif