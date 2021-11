Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas Tayang di Bioskop 2 Desember

TEMPO.CO, Jakarta - Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas akan menyapa penonton bioskop Indonesia pada 2 Desember 2021. Film karya sutradara Edwin ini sekaligus merilis trailer dan poster terbaru hari ini.

Film yang dibintangi Marthino Lio dan Ladya Cheryl ini mendapatkan klasifikasi 17+ dari Lembaga Sensor Film, meski begitu Palari Films menghimbau film ini untuk 18+ khusus dewasa.

Bukan hanya merilis trailer dan poster versi Indonesia, Palari Films juga segera merilis lagu tema Bangun, Bajingan yang dibawakan oleh Ananda Badudu ft Rubina dan berkolaborasi dengan Lie Indra Perkasa & Dave Lumenta.

Setelah memenangkan hadiah utama Golden Leopard di Locarno Film Festival, film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas mengunjungi Toronto International Film Festival, dan terus berkeliling ke festival film di Hamburg, Busan, London, Zagreb, Austria, Valladolid, Tokyo, São Paulo, Cairo, dan masih banyak lagi.

Sebelum kembali pulang ke Indonesia, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas didaulat sebagai pembuka Singapore International Film Festival pada 25 November. Selain itu, Edwin juga akan mengadakan sesi diskusi bersama sutradara Singapura, Yeo Siew Hua yang juga pernah memenangkan Golden Leopard untuk filmnya.

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas mendapat respon positif dari berbagai media asing. "Two leads, Marthino Lio and Ladya Cheryl, who meet-cute by brawling at a construction site for several exuberantly unbroken minutes, are easefully charismatic and instantly iconic," kata Daniel Kasman dari Mubi dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 1 November 2021.

“An ode to Southeast Asian action films of the 1980s designed as a critique of toxic masculinity, leavened with winking humor," kata Jay Weissberg kritikus film dari Variety.

Dari Indonesia, kanal YouTube Cinecrib yang berkesempatan menonton Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas di Toronto International Film Festival mendeklarasikan film terbaru Edwin ini sebagai Film Indonesia paling beringas tahun ini.

Terbaru, Director of Photography Akiko Ashizawa memenangkan Best Cinematography di Seminci Valladolid International Film Festival 2021. Akiko juga tengah dinominasikan di Asia Pacific Screen Awards untuk kategori Achievement in Cinematography.

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas mengambil latar waktu di akhir 80an sampai 90an. Film ini menceritakan tentang Ajo Kawir (diperankan oleh Marthino Lio), seorang jagoan yang tak takut mati. Hasratnya yang besar untuk bertarung didorong oleh sebuah rahasia yaitu, ia impoten. Ketika berhadapan dengan seorang petarung perempuan tangguh bernama Iteung (diperankan oleh Ladya Cheryl), Ajo babak belur hingga jungkir balik dan dia jatuh cinta.

