Silk Sonic Borong 4 Piala Grammy Awards 2022, Termasuk Lagu Terbaik Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Superduo R&B Amerika, Silk Sonic yang terdiri dari penyanyi Bruno Mars dan rapper sekaligus penyanyi Anderson .Paak, memborong empat piala di Grammy Awards 2022. Tak tanggung-tanggung dari empat nominasi yang didapatnya tahun ini, Silk Sonic mampu menyapu bersih semuanya.

Silk Sonic memenangkan kategori Song of The Year, Best R&B Performance, Best R&B Song, dan Record of The Year lewat lagu Leave The Door Open. "Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang membantu kami dengan album ini," kata Bruno Mars saat menerima penghargaan untuk kategori Song of The Year.

"Andy, saya tidak bisa lebih bangga melakukan ini denganmu, bro. Terima kasih banyak. Kalian tahu? Karena kalian, saya dan Andy akan menyanyikan lagu ini selamanya. Jadi Tuhan memberkati kalian semua," kata Bruno Mars. Sementara Anderson .Paak ikut menambahkan pada pidato kemenangan, "Selama sisa hidup kita!"

Dalam Song of The Year Grammy Awards 2022, Leave The Open Door milik Silk Sonic bersaing dengan Bad Habits Ed Sheeran, A Beautiful Noise Alicia Keys & Brandi Carlile, Drivers License Olivia Rodrigo, Fight For You H.E.R, Happier Than Ever Billie Eilish, Kiss Me More Doja Cat ft. SZA, Montero Lil Nas X, Peaches Justin Bieber, dan Right On Time Brandi Carlile.

Lalu, pada pidato kemenangan Record of The Year, Anderson .Paak mengatakan mereka akan tetap berusaha untuk rendah hati saat ini yang merujuk kepada empat kemenangan mereka pada penghargaan musik bergengsi tersebut. "Tapi di industri, kami menyebutnya clean sweep. Untuk semua nominasi lainnya, kalian tahu kami mencintai kalian semua. Kami mencintai kalian semua!" kata Anderson .Paak.

Silk Sonic merilis album debut mereka, An Evening with Silk Sonic, pada Maret 2021. Mereka menyanyikan Leave The Door Open di Grammy Awards tahun lalu dan membuka pertunjukan tahun ini dengan penampilan memukau dari lagu mereka 777. Keduanya tampak bersemangat sepanjang malam, menari menuju panggung untuk menerima penghargaan mereka.

Grammy Awards 2022 secara resmi berlangsung di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Amerika Serikat. Pada malam puncak penghargaan Senin, 4 April 2022 waktu Indonesia. Tidak hanya Silk Sonic saja yang menunjukkan penampilan memukau. Panggung tersebut juga dimeriahkan oleh Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Lil Nas X dengan Jack Harlow, dan Olivia Rodrigo.





DIAH RETNO ANDANI

