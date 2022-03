Angelina Sondakh Punya Instagram, Dua Unggahan Ungkap Rindu ke Adjie Massaid

TEMPO.CO, Jakarta - Angelina Sondakh sudah sepekan ini memiliki akun Instagram pribadi. Sudah ada 22 unggahan di halaman Instagramnya yang memiliki lebih dari 40 ribu pengikut ini. Pada unggahan pertama, ibu Keanu Massaid ini mengunggah foto dirinya pada 24 Maret 2022. Angie, nama panggilan akrabnya ini, tidak membuat keterangan apa pun di unggahan itu.

Unggahan-unggahan berikutnya berisi tentang kesehariannya saat berkumpul bersama keluarganya. Angie tampak menikmati betul kebersamaannya dengan Keanu Massaid yang dia tinggalkan lantaran harus mendekam di Rumah Tahanan Pondok Bambu selama hampir sepuluh tahun karena kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, Palembang.

"Horeee. Sekarang aku ibu yang sebenar-benarnya," tulisnya pada keterangan video yang diunggah pada 24 Maret 2022. Angie mengunggah video saat memilih yoghurt untuk Keanu Massaid di lemari pendingin di supermarket.

"Keanu sukanya yang mana nih?" tanya Angelina kepada Igna, orang kepercayaan keluarga Angie. "Aku mau belikan yoghurt, tapi nanya Pak Igna dulu karena Pak Igna yang biasa beli, tapi now, I'm real a mother," kata dia. "Untuk oma opa?" ia bertanya kembali. "Oma opa susu, yang itu tuh," suara seorang perempuan menjawab pertanyaan Angie dengan menyebut merk susu.

(tengah) Angelina Sondakh bersama putri sambungnya, Aaliyah Massaid, dan putranya, Keanu Massaid. Foto: Instagram/@aaliyah.massaid

Angie benar-benar menikmati waktunya sebagai ibu. Keanu masih berusia dua tahun kala dia digelandang sebagai tahanan KPK dan kemudian dipenjara hampir sepuluh tahun lamanya. Lamanya waktu itu sempat membuat Keanu, buah hatinya bersama aktor, Adjie Massaid itu mengatakan pernah merasa iri dengan teman-temannya lantaran memiliki orang tua lengkap.

Sedangkan Keanu, hingga berusia remaja tak merasakan kasih sayang orang tua. Ayahnya meninggal sebelum ibunya menjadi tahanan KPK. Ibunya pun tidak berada di saat masa tumbuh kembangnya.

Unggahan lainnya, Angelina Sondakh memperlihatkan keakraban dengan putri sambungnya, Aaliyah Massaid. Ia mengunggah video tengah diajari Aaliyah bermain TikTok. "Susah gerakannya," kata Angelina dengan tertawa geli. "Keren dong, walaupun enggak sinkron yang penting bisa," kata Aaliyah. Terdengar suara Lucky Sondakh menyaksikan keakraban putrinya dengan Aaliyah.

Di unggahan lainnya, Angelina mengunggah video tengah memasak sambal roa Manado. "Inilah dia roa Manado, pedas sih, tapi insyaallah buat oma opa, buat Keanu juga suka," ujar Angie. Unggahan ini dikomentari Aaliyah, "Aku mau dong bawain." Permintaan putrinya ini dijawab Angie. "Pasti Mommy bawain dong."

Angelina Sondakh juga mengungkapkan kerinduannya kepada Adjie Massaid. Ia mengunggah foto pohon dan awan di langit yang luas. "I just miss you and its all coming back to me...," tulis Angie pada 29 Maret 2022. Ia juga mengunggah kembali siaran langsung di IG Livenya saat bersama Keanu berziarah ke makam suaminya. "Ke makam di Jeruk Purut, aku sudah lama banget," katanya. "Aku masih gaptek."

Baca juga: Berurai Air Mata, Angelina Sondakh Minta Maaf ke Ayahnya karena Berhijab

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu