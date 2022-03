Ketagihan Konser Justin Bieber, Ini Alasan Febby Rastanty Ingin Nonton Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Febby Rastanty ikut antusias menyambut konser Justin Bieber di Jakarta pada 3 November 2022. Ia menceritakan pengalamannya saat berkesempatan menyaksikan konser idolanya itu di Los Angeles, Amerika Serikat belum lama ini.

"HAPPY BANGET!!!! Sepanjang jalan dari New York ke LA, buat nonton konser Justin Bieber. Mumpung deket disamperin deh hahaha," tulis Febby di Instagram pada Kamis, 24 Maret 2022.

Itu bukan pertama kalinya Febby menonton konser Justin Bieber. Saat Justin Bieber menggelar konser My World Tour pada 2010-2011, Febby pernah menyaksikannya. "Ngefans dari zaman blackberry masih ngetren, nonton konser pas zaman my world, eh sekarang kesampean nonton lagi huhuhu happy banget," tulisnya.

Saking semangatnya, Febby nekat membeli dua tiket konser Justin Bieber di LA. Padahal Febby belum tahu siapa yang akan menemaninya menonton konser. Namun, itu disebut Febby sebagai keputusan yang tepat karena akhirnya ia bisa menemukan teman nonton.

Febby sangat menikmati dan puas dengan pengalaman menonton konser Justin Bieber di LA. Secara tidak sengaja, ia juga bertemu dengan Jaden Smith. "Bener bener sebagus itu. Lighting, visual, propertinya, suara, performancenya, semuanya KEREN BGT. Ketemu juga lagi sama @c.syresmith sedeket itu," tulisnya.

Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika Justin Bieber menunjukkan rasa cintanya kepada sang istri, Hailey Bieber di hadapan seluruh penggemarnya. "Duh sweet juga di lagu akhir selalu mention nama hailey dan ngomong i love you so much terus. AMPUN DEH GEMESH BGT. @justinbieber i love youuuuu!!!!" tulisnya.



Konser Justin Bieber di Jakarta baru resmi diumumkan kemarin. Meski sudah pernah menyaksikan di LA, Febby mengaku tidak menyesal sama sekali. Hal itu justru membuat Febby kembali ingin menonton konser di Jakarta dan duduk di barisan paling depan. Ia sekaligus menunjukkan beberapa video penampilan Justin Bieber sebagai bahan referensi untuk penggemar di Indonesia yang berencana membeli tiket konser.

"Eh sekarang tau kabar katanya november dateng kesini. Orang-orang bilang, 'Yah sayang banget mendingan nonton disini'. JANGAN SEDIH AKAN NONTON LAGI FIX PALING DEPAN. coba liat dulu slidenya sampe akhir, teaser november nanti kayak gimana hehehhe," tulisnya mengakhiri unggahan.

Konser Justin Bieber Justice World Tour 2022 di Indonesia akan digelar pada 3 November 2022 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Tiket konser mulai djiual pada Selasa, 29 Maret 2022 pukul 10.00 WIB secara daring hanya di situs resmi www.justinbieberinjakarta.com. Harga tiket termurah adalah Rp 1.500.00 dan yang termahal Rp 8.500.000.

