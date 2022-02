Omar Daniel Terharu Dipercaya Bintangi Satria Dewa: Arjuna

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Omar Daniel bangga mendapat kepercayaan untuk memerankan karakter hero asli Indonesia. Ia akan menjadi pemeran utama untuk film yang dipadukan dengan animasi yakni Satria Dewa: Arjuna. Film ini merupakan serentetan produksi Satria Dewa Studio, yang sebelumnya menggarap Satria Dewa: Gatotkaca.

"Sebuah kebanggaan dan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan," katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 22 Februari 2022.

Saat ini, Satria Dewa: Arjuna baru akan memasuki tahap praproduksi. Proses syuting akan dilakukan setelah proses akhir film Satria Dewa: Gatotkaca selesai dan siap tayang di bioskop pada Juni 2022.

Menurut Omar, mendapatkan kepercayaan memerankan karakter pahlawan dari kisah kepahlawananan Indonesia yang diadaptasi dari Mahabharata, India ini, membuatnya terpacu untuk membuktikan kemampuannya. "Kepercayaan ini menjadi acuan untuk bisa mewujudkan karakter Arjuna semaksimal mungkin," tuturnya.

Omar menuturkan, dari sepanjang kariernya sebagai aktor, peran Arjuna ini sangat membanggakannya. "Memerankan tokoh yang luar biasa ini memerlukan segala kebiasaan yang harus diasah sebelum berperan, I'll do my best," ucapnya.

Satria Dewa: Arjuna merupakan bagian dari produksi Satria Dewa Studio. Saat ini, rumah produksi ini tengah merampungkan film Satria Dewa: Gatotkaca yang dibesut sutradara, Hanung Bramantyo. Film yang dibintangi Rizky Nazar ini dalam tahap finalisasi akhir lantaran seluruh proses syuting sudah selesai dikerjakan.

Bersamaan dengan pengenalan Omar Daniel sebagai Arjuna, pada Selasa lalu, 22 Februari 2022, Vice President Operation Satria Dewa Studio, Mochtar Sarman juga merilis trailer film Satria Dewa: Gatotkaca. Sejatinya, kata Mochtar, film Satria Dewa: Gatotkaca akan tayang di bioskop pada akhir tahun lalu. Produser kemudian memutuskan untuk menundanya pada Juni mendatang.

