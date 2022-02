Ruth Garcia Rilis Lagu More Than Just a Friend, Terinspirasi dari Kisah Cintanya

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi pendatang baru, Ruth Garcia menyapa para penikmat musik lewat lagu dengan genre R&B dan Soul yang berjudul More Than Just a Friend. Lagu debut dari Ruth Garcia ini dirilis olehnya di bawah naungan dari Passion Vibe yang sekaligus jadi rumah untuk Kaleb J.

Video musik dari lagu inipun telah dirilis oleh Ruth Garcia. Dengan konsep sederhana, Ruth menghadirkan pula nuansa dreamy di dalamnya. Ini merupakan konsep yang sempat didiskusikan oleh Team Passion Vibe dengan Katawarna Pictures yang ikut membantu dalam proses pembuatan ini.

“Konsep ini akhirnya kami pilih karena sangat menggambarkan lagu More Than Just a Friend sendiri,” ungkap Ruth yang merasa bersyukur dapat merampungkan dan merilis juga video musik untuk lagu ini, dikutip dari keterangan yang diterima Tempo pada Jumat, 25 Februari 2022.

Proses pengambilan gambar dilakukan selama satu hari penuh dan proses penyelesaiannya sendiri membutuhkan waktu satu bulan. “Ini pengalaman pertamaku untuk syuting video musik untuk laguku sendiri. Semua tim juga happy saat syuting, jadi mood-ku tetap bagus mulai dari take awal sampai terakhir,” kata Ruth.

More Than Just a Friend berasal dari pengalaman pribadi Ruth yang kemudian dituangkan ke dalam lirik-lirik yang melankolis oleh Belanegara Abe, Edo Abraham, juga Kaleb J. “Karena Passion Vibe selalu menyesuaikan musik yang akan dibuat supaya bisa sesuai dengan siapa Ruth Garcia itu sendiri, makanya aku akhirnya cerita percintaan yang sedang kualami. Eh, ternyata malah dijadikan lagu ini deh!” kata Ruth.

Dihadirkan dengan genre R&B dan Soul merupakan pilihan yang tidak biasa. Walau begitu, Ruth tetap percaya diri karena genre tersebut adalah influence terbesar dirinya sekaligus yang memotivasi dirinya untuk terjun ke dunia musik. Saat proses rekaman, Ruth sempat terbawa suasana dan menjadi emosional.

“Waktu itu, aku harus sangat bisa menyampaikan pesan dari lagu ini dengan sangat benar. Bahkan saat take vocal, aku sendiri sempet nangis karena ada satu moment aku kesal banget belum bisa membawakan emosi yang kuingin sampaikan dengan tepat di lagu ini,” kata penyanyi yang juga rajin mengunggah cover lagu favoritnya di Instagramnya itu.

Lewat lagu ini, Ruth sebenarnya juga ingin menyampaikan pesan bahwa setiap perasaan yang ada di dalam diri, sebaiknya disampaikan dan diperjuangkan. “Menurutku, if you love someone, you better fight for this person,” kata Ruth.

Menjadi penyanyi solo wanita baru di Indonesia tentu akan disertai juga dengan tantangan-tantangan ke depannya. Walau begitu, Ruth mengaku siap untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa terus konsisten dalam bermusik dan memastikan dirinya juga siap dengan setiap feedback yang ada dari penikmat musik-musiknya di kemudian hari.

“Semoga pendengar lagu ini bisa suka dengan karya yang dibuat dengan sepenuh hati ini dan semoga pendengar lagu ini bisa ikut terus dalam perjalanan musikku kedepannya,” katanya. Ruth Garcia juga menjanjikan bahwa dirinya sudah siap untuk merilis lagu-lagu terbaru sekaligus kejutan besar juga dalam waktu dekat.

