Sukses dengan Lagu It's Only Me, Kaleb J Rangkum Kisah Patah Hati di Melancholy

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi R&B, Kaleb J merilis mini album bertajuk Melancholy di akhir 2021 lalu. Melancholy terdiri dari lima lagu, termasuk single It’s Only Me yang sepanjang tahun lalu viral di TikTok.

Melancholy digunakan sebagai judul album debutnya karena Kaleb merasa itu adalah sebuah kata yang mampu menggambarkan dirinya sendiri dengan segala hal dan pengalaman yang telah dilaluinya.

“Sebenernya Melancholy bertema tentang rangkuman kisah-kisah patah hatiku. Dari ceritaku yang selalu ada buat dia, sampai harus ‘menghilang’ dari dunia percintaan untuk sementara waktu,” ungkap Kaleb saat ditanya tentang pemilihan nama dari mini album ini, dalam siaran pers pada Selasa, 4 Januari 2022.

Dalam pembuatan mini album ini, banyak juga pihak yang ikut terlibat dalam prosesnya. Belanegara Abe dan Abraham Edo ikut terlibat sebagai Composer dan Producer. Vocal Editor oleh Hery Alesis, Mixing oleh Ano Stevano, dan Mastering oleh Dimas Pradipta. Album ini akan terdiri dari lima lagu di mana tiga lagunya merupakan lagu yang telah dirilis Kaleb sebagai single, diantaranya, It’s Only Me, Now I Know, dan Tak Mau Sendiri. Sementara dua lagu baru lainnya berjudul Kebutuhan Hati dan Sementara.

Jika didengarkan secara berurutan, lagu-lagu di mini album ini memang menceritakan perjalanan dari Kaleb untuk mengerti tentang cinta hingga akhirnya memilih rehat sejenak dari urusan asmara untuk menyembuhkan luka yang ada. Pemilihan tanggal rilis dari album inipun mempunyai alasan tersendiri. Dengan dirilisnya Melancholy di akhir tahun 2021 ini, Kaleb berharap semua kegalauannya selesai di tahun kemarin dan di tahun 2022 sudah siap melangkah dari kegalauannya selama ini.

“Setiap cerita patah hati yang kita alami bukan suatu yang memalukan. Malah cerita seperti ini memang harus ada, supaya kita jadi pribadi yang lebih baik,” kata Kaleb. Mini album ini juga diharapkan dapat menjadi teman, penguat, sekaligus mewakili perasaan para pendengarnya.

Melancholy menjadi penutup perjalanan tak terlupakan Kaleb J di tahun 2021 untuk lebih siap menghadapi tantangan yang lebih lagi di tahun 2022. Kaleb merasa bersyukur bisa merampungkan mini album ini. “Aku senang dan bersyukur banget sih. Sampai hari inipun aku masih tidak menyangka bisa merilis mini album ini,” katanya.

