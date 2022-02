Pamit dari Masterchef Indonesia, Chef Arnold akan Kembali ke Sydney

TEMPO.CO, Jakarta - Arnold Poernomo alias Chef Arnold pamit sebagai juri Masterchef Indonesia. Ia menuliskan salam perpisahan kepada program kompetisi memasak yang sudah bersamanya hampir satu dekade.

Chef Arnold mengatakan akan segera kembali ke Sydney, Australia yang menjadi tempat tinggalnya dulu. "Selama hampir 10 tahun hidup saya, MCI telah menjadi bagian dari karier saya dan inilah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal dan istirahat dan waktu untuk pulang ke rumah kedua saya di Sydney," tulis Chef Arnold di Twitter pada Jumat, 25 Februari 2022.

Chef Arnold mengunggah fotonya bersama rekannya, Juna Rorimpandey atau Chef Juna yang juga merupakan juri Masterchef Indonesia. Keduanya menunjukkan ekspresi wajah datar tanpa tersenyum sedikitpun. Diduga foto tersebut diambil ketika mereka melakukan syuting terakhir di galeri Masterchef Indonesia. Hal tersebut diduga lantaran keduanya mengenakan setelan jas yang biasa digunakan saat Grand Final Masterchef Indonesia.

"Waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal segera... Sydney aku datang," tulis Chef Arnold dalam foto tersebut. Pria 33 tahun ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton setia dan akan terus mendukung kesuksesan Masterchef Indonesia. "Terima kasih semuanya baik penonton dan tim, banyak cinta dan kesuksesan untuk Anda semua," tulisnya.

Kabar ini tentunya membuat netizen terkejut dan sedih. "Seriusan chef ? yahh, jadi kurang seru kalo nggak ada chef, semoga penggantinya bisa membawa warna baru di MCI," tulis @pop***. "Chef tetep ngeyutub tapi ya. Baru td siang nonton banyak yutubnya chef Arnold eh sore baca twit say goodbye. Sedih sih Chef but good luck and success chef," tulis @itsm***. "Aaaaah sedih cep Arnold ke Sydney, gak ada cep segalak dan selucu cep Arnold. Apapun keputusannya sukses selalu di Sydney cep," tulis @maa***.

Netizen mencurigai pamitnya Chef Arnold ini juga akan diikuti oleh Che Juna. Terlihat saat membalas unggahan foto Chef Arnold yang mengucapkan selamat tinggal. "And I am coming soon!" tulis Che Juna. Ia juga menunggah foto kebersamaannya dengan Chef Arnold saat menikmati segelas minuman bersama. "There's always cheers to everything," tulis Chef Juna.

Baca juga: Chef Renatta Disebut Kecewa Lord Adi Tereliminasi, Begini Tanggapan Chef Arnold

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.