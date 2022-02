Album IU Palette Sudah Diputar Nyaris 1 Miliar Kali secara Streaming

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan, IU mencatat prestasi mengesankan lewat album Palette, yang dirilisnya pada 2017. Sebuah komunitas online populer di Korea membuat catatan pada Selasa, 22 Februari 2022 bahwa album keempat IU itu sudah diunduh secara streaming nyaris satu miliar kali.

Seperti dilansir dari Allkop, komunitas online populer di Korea Selatan itu membuat unggahan dengan judul, "Album yang memiliki lebih dari 900 juta streaming." Unggahan itu juga mencakup jumlah aliran yang dimiliki album, termasuk jumlah aliran yang dimiliki setiap lagu dalam album.

Lagu-lagu di album itu mencatat prestasi yang sungguh mengesankan. Lagu Palette yang menjadi judul album itu sudah diunduh lebih dari 198 juta streaming. Through the Night memiliki lebih dari 356 juta streaming, dan Can't Love You Anymore yang dinyanyikannya bersama Oh Hyuk) memiliki lebih dari 131 juta. Jadi totalnya, album Palette diunduh lebih dari 986 juta streaming.

Kabar itu tentu saja mengesankan apalagi hal ini dilakukan oleh IU sebagai penyanyi solo. Kebanyakan penyanyi Korea Selatan yang bisa menarik perhatian publik begitu besar adalah grup idola seperti BTS, Blackpink, dan NCT. Tak aneh jika netizen ramai-ramai memuji perempuan bernama asli Lee Ji Eun ini.

Mereka menilai album Palete ini tidak memiliki satu pun lagu yang buruk. Komentar-komentar yang muncul antara lain, "Aku suka album ini. Ini adalah album terbaik IU," "Semua lagu di album ini bagus," "Aku merasa IU jenius," "Ini adalah album favoritku dari IU," "Aku berpikir 'Dear Name' akan memiliki lebih banyak aliran," "Ini adalah album yang sangat bagus," dan "Woah, lihat jumlah alirannya."

IU diakui sebagai salah satu penyanyi solo top di Korea Selatan. Selama bertahun-tahun, ia telah merilis banyak album dan lagu yang telah menerima banyak cinta dari pendengar di hampir semua kelompok umur.

ALLKPOP

