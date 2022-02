Film dan Drama Korea ini Tepat untuk Sampaikan Cinta di Hari Valentine

Poster drama Korea, Something in the Rain. Foto: IMdB.

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Valentine sering kali dijadikan momen spesial bagi mereka yang ingin menyatakan cinta. Bagi sebagian orang, menyatakan cinta bisa terlihat mudah, tapi tak sedikit yang merasa bibirnya kelu untuk mengucap perasaan sayangnya. Apalagi jika ada cerita di balik kelunya ungkapan itu.

Masih dalam suasana Hari Valentine, tiga film dan drama Korea ini direkomendasikan untuk membantu mengungkapkan cinta. Ketiganya memiliki latar belakang sosial yang menyebabkan ungkapan cinta itu tak lancar dinyatakan. Bisa menjadi referensi jika kejadian Anda memiliki kisah yang mirip.

Something in The Rain (2018)

Something in The Rain adalah drama Korea romantis yang dibintangi oleh Son Ye Jin dan Jung Hae In, tayang pada 30 Maret sampai 19 Mei 2018 dengan jumlah 16 episode di JTBC. Judul asli drama ini adalah Pretty Sister Who Buys Me Food. Something in The Rain menceritakan kisah cinta Yoon Jin Ah (diperankan oleh Son Ye Jin) jatuh cinta dengan Seo Joon Hee (diperankan oleh Jung Hae In), adik dari sahabatnya sejak sekolah.

Adegan di drama Korea Something in the Rain. Foto: Instagram Fan Page Something in The Rain.

Hubungan mereka penuh tantangan dan persembunyian karena perbedaan usia yang terpaut jauh, yaitu 15 tahun. Di awal cerita, Yoon Jin Ah diceritakan sebagai perempuan yang selalu gagal dalam hubungan. Ia berulang kali putus nyambung dengan banyak pria karena tidak pernah cocok. Seo Kyung Sun sebagai sahabat Yoon Jin Ah menjadi saksi hidup kisah cintanya yang tragis.

Suatu saat, ketika Yoon Jin Ah pulang kerja, ia berpapasan dengan Seo Joon Hee di jalan. Pria yang ia ingat sebagai anak kecil kekanak-kanakan itu kini tumbuh menjadi seorang pria tampan. Sebaliknya, Seo Joon Hee pun berpikir bahwa sahabat kakaknya itu meskipun sudah semakin tua justru semakin cantik. Semenjak pertemuan kembali itu, mereka jadi sering bermain bersama, dan akhirnya tumbuh perasaan yang lebih di antara mereka.

Seo Joon Hee yang sudah menyadari lebih dulu akan perasaannya terhadap sahabat kakaknya, mulai melakukan pendekatan. Namun, Yoon Jin Ah perlu melalui menimbang perasaannya karena ia segan untmemacari adik sahabatnya. Pada akhirnya, cinta melewati segalanya. Mereka mulai berkencan secara diam-diam, bahkan tak memberi tahu kakak dan sahabat mereka.

Namun, ketika bau busuk mulai tercium dan kebenaran terungkap, di sanalah perjuangan mereka mempertahankan cinta. Sempat putus nyambung, penuh air mata, dan hampir menyerah dengan keadaan, drama ini berakhir bahagia dan manis.

When The Camellia Blooms (2019)

Poster drama Korea, When The Camellia Blooms. Foto IMdB.

When The Camellia Blooms adalah sebuah drama Korea komedi romantis thriller yang dibintangi oleh Gong Hyo Jin pemeran Oh Dong Baek dan Kang Ha Neul yang berperan sebagai Hwang Yong Sik. Drama ini tayang pada 18 September sampai 21 November 2019 dengan jumlah 20 episode di Korean Broadcasting System (KBS).

When The Camellia Blooms menceritakan perjuangan seorang anak yatim piatu, Oh Dong Baek (Dong Baek berarti bunga Kamelia) yang dibuang ibunya di panti asuhan karena keadaan. Dong Baek pada akhirnya menjadi ibu tunggal yang berpacaran dengan pemain baseball profesional yang sedang naik daun. Ia memutuskan berpisah dan tidak memberi tahu kehamilannya itu kepada sang mantan.

Dong Baek pindah ke sebuah kota kecil yaitu Ongsan, memulai bisnis bar kecil bernama Camellia sambil membesarkan anaknya sendirian. Hidup sebagai ibu tunggal dan membuka bar membuat Dong Baek terbiasa dijadikan bahan gosip di lingkungan Ongsan. Namun, Dong Baek memilih untuk menutup mata dan telinga, kemudian melanjutkan hidupnya. Hidup dengan citra yang buruk, Dong Baek pun menutup hatinya untuk pria baru karena ia tak ingin menjadi bahan omongan yang lebih parah. Padahal, pria-pria yang datang ke bar Dong Baek banyak sekali yang menyukainya karena parasnya yang cantik.

Namun, ternyata ada satu pria yang tidak berhenti mengejar Dong Baek bahkan setelah ditolak mentah-mentah. Di sanalah perjuangan petugas polisi Yong Sik mendapatkan cinta Dong Baek. Meskipun keluarganya keberatan dengan citra buruk Dong Baek, Yong Sik tak peduli. Ia gigih mengejar cinta Dong Baek hingga menerima cintanya.

Tune in for Love (2019)

Poster film Tune in for Love. Foto: IMdB.

Tune in for Love adalah film romantis Korea yang dibintangi oleh Jung Hae In dan Kim Go Eun, tayang pada 28 Agustus 2019 di bioskop CGV, berdurasi dua jam dua menit. Film ini menggambarkan dengan baik bahwa jodoh itu tak akan ke mana-mana. Diawali dengan Hyun Woo (diperankan oleh Jung Hae In) yang baru saja keluar dari penjara dan bertemu dengan Mi Soo (diperankan oleh Kim Go Eun) di sebuah toko roti warisan ibu Mi Soo.

Hyun Woo melamar bekerja di toko roti itu untuk memulai hidup barunya setelah keluar dari penjara. Diterima bekerja di sana, mereka berdua pun harus saling bertemu dan akhirnya saling bertukar cerita kemudian tumbuh perasaan suka. Namun, karena krisis yang melanda Korea Selatan pada 1997, toko kue Mi Soo harus ditutup dan pindah, setelah itu Hyun Woo dan Mi Soo tak pernah bertemu lagi.

Beberapa tahun kemudian mereka berdua bertemu lagi saat mengunjungi toko kue Mi Soo yang dulu. Pertemuan itu menautkan kembali hati mereka. Hubungan itu tak berjalan mulus lantaran Hyun Woo harus ikut wajib militer. Dua tahun berlalu, setelah selesai wajib militer Hyun Woo masih berusaha mencari Mi Soo.

Mereka pun akhirnya bertemu dan kemudian kembali menjalin cinta. Berbagai situasi yang dihadapi mengharuskan mereka putus nyambung, namun keduanya masih setia untuk menunggu satu sama lain. Akhirnya, mereka pun hidup bahagia bersama tanpa adanya lagi perpisahan.

Dua drama dan satu film Korea di atas sangat menggambarkan permasalahan umum dalam hubungan percintaan. Namun, tiga tayangan di atas juga membuktikan bahwa segala macam permasalahan pasti dapat dilalui dan berakhir bahagia jika diusahakan dengan maksimal. Bagi mereka yang kesulitan untuk menyatakan cinta, mungkin bisa belajar dari pengalaman Yong Sik, Joon Hee, dan Hyun Woo yang tetap menyatakan cintanya meski ada penghalang besar di antara mereka dan pasangannya.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA

Baca juga: Iwan Fals Duet dengan Nadin Amizah Lewat Lagu Untukmu, Rilis di Hari Valentine

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.