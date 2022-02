Jalan Panjang Karir Sheryl Crow, Penyintas 2 Jenis Kanker Sekaligus

TEMPO.CO, Jakarta - Sheryl Suzanne Crow atau Sheryl Crow merupakan penyanyi, penulis lagu, dan gitaris berkebangsaan Amerika Serikat. Musisi kelahiran Kennett, Missouri 11 Februari 1962 silam ini membawakan musik beraliran country, pop, folk, dan blues rock.

Penyanyi country Sheryl Crow pernah didiagnosis menderita kanker payudara pada 2006, di usianya yang ke-44 tahun. Dalam sebuah wawancara dengan Country Living, Sheryl menjadi lebih mengutamakan dirinya dibanding orang lain, dia pun tidak segan untuk mengatakan "tidak" saat orang lain minta bantuannya.

Dan, pada November 2011, Sheryl Crow pun didiagnosis kanker otak, dan berhasil melaluinya. Ia merupakan salah seorang penyintas dua jenis kanker sekaligus, kanker payudara dan kanker otak.

Perjalanan Karir Sheryl Crow

Mulai tahun 1987-1989 Crow merupakan bagian dari kru "Bad World Tour" Michael Jackson dan bernyanyi sebagai vokalis latar dan sering menyanyikan "I Just Can't Stop Loving You" bersamanya. Dia juga bekerja dengan artis seperti Belinda Carlisle, Stevie Wonder, dan lain-lain.

Crow turut bernyanyi dalam drama Steven Bochco "Cop Rock" pada tahun 1990. Pada tahun yang sama, dia menyanyikan lagu "Heal Somebody" untuk film "Bright Angel" dan menyanyikan duet berjudul "I would Do Anything" dengan Kenny Loggins untuk albumnya "Lompatan Iman".

Pada tahun 1992, Crow merekam album debut self-titled dengan produser rekaman bernama Hugh Padgham, tetapi album ini tidak pernah dirilis, meskipun beberapa salinan sempat bocor. Crow juga merilis album debut "Tuesday Night Music Club" pada tahun 1993 dan single "All I Wanna Do" yang menjadi hits tak terduga. Album ini terjual 7 juta kopi di Amerika dan Inggris, karenannya Crow memenangkan 3 Grammy Awards sekaligus.

Di tahun 1996, Crow memproduksi dan merilis album keduanya bertajuk "Sheryl Crow", yang membuatnya menerima dua penghargaan Grammy.

Kemudian, pada 1997, Crow menyanyikan lagu berjudul "Tomorrow Never Dies" untuk film James Bond "Tomorrow Never Dies". Lagu ini menjadi hits instan dan dinominasikan untuk Grammy Award dan Golden Globe Award dalam kategori Lagu Asli Terbaik.

Di 1999, Crow debut akting di film "The Minus Man", drama yang ia bintangi bersama pacarnya dan aktor Hollywood Owen Wilson. Di tahun yang sama, Crow juga merilis "Sheryl Crow and Friends: Live from Central Park".

Album studio keempat Crow "C'mon" dirilis tahun 2002 dan single dari album "Soak Up the Sun" menjadi hits besar di seluruh dunia. Crow menerima Grammy Award untuk album tersebut.

Berlanjut ke 2003, kompilasi hits terbesar Crow bertajuk "The Very Best of Sheryl Crow" dirilis. Album ini mencakup singel-singel hits dari semua album yang telah Crow rilis hingga saat itu. Ia juga menambahkan single dalam albumnya berjudul "Light In Your Eyes".

2004, Crow muncul di film biografi Cole Porter berjudul "De-Lovely", setahun kemudian ia merilis album studio kelimanya "Wildflower". Album ini berada di nomor 2 tangga lagu Billboard. Berlanjut ke 2006, Crow menyanyikan lagu untuk film animasi Disney Cars berjudul "Real Gone".

Selanjutnya, di 2007 Crow menyanyikan Here Comes the Sun untuk Bee Movie, dan di tahun yang sama, dia berkontribusi dalam buku Kris Carr "Crazy Sexy Cancer Tips" sebagai penulis kata pengantar. Dia juga mengisi vokal latar untuk lagu Ryan Adams Two.

Pada tahun 2008, Crow merilis album studio keenamnya Detours, sebuah album yang direkam di pertanian Nashville-nya. Debut ini berada di nomor 2 di chart Billboard 200. Album studio Crow, 100 Miles from Memphis dirilis pada 2010, menampilkan single hits Summer Day. Pada tahun yang sama, ia memberikan kontribusi untuk album Coal Miner's Daughter: A Tribute to Loretta Lynn.

Pada 2011, Sheryl Crow menyanyikan lagu berjudul Mrs. Major Tom dalam album William Shatner, Seeking Major Tom dan mengumumkan bahwa dia akan menulis musik dan lirik untuk Broadway berjudul Diner yang disutradarai oleh Kathleen Marshall. Crow juga membuat kesepakatan rekaman dengan Warner Music Nashville dan merilis album terbarunya Feels Like Home pada 2013. Album yang diproduksi sendiri oleh Sheryl Crow ini memulai debut di nomor 7 tangga lagu Billboard 200.

