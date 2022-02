Song Kang Ubah Gaya Rambut Agar Terlihat Polos di Forecasting Love and Weather

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Song Kang rela mengubah potongan rambut demi perannya di serial Forecasting Love and Weather. Berbeda dari drama-drama yang pernah dibintanginya, Song Kang harus menampilkan pria yang polos dan ceria.

"Di serial ini saya memerankan karakter yang polos, naif, dan ceria. Jadi dari sisi penampilan, saya memotong pendek rambut saya. Ketika saya melakukan itu saya agak terlihat norak," kata Song Kang dalam konferensi pers pada Jumat, 11 Februari 2022.

Forecasting Love and Weather menghadirkan kisah tentang pekerjaan dan hubungan asmara orang-orang yang bekerja di Badan Meteorologi Korea. Song Kang berperan sebagai Lee Si Woo yang bertugas di Divisi Pelaporan Khusus Prakiraan Cuaca divisi 2. Lee Si Woo adalah pria berjiwa bebas dengan IQ 150 yang selalu berpikir out of the box.

"Saya ingin terlihat seperti tidak terlalu baik dalam segi penampilan. Jadi rambut saya sangat pendek, saya ingin seperti seseorang yang tidak terlalu peduli dengan penampilannya," kata Song Kang.

Ada kejadian lucu saat Song Kang pertama kali menjalankan syuting Forecasting Love and Weather. Lawan mainnya, Park Min Young sempat tidak mengenali Song Kang yang pada saat itu sebagian wajahnya tertutup oleh masker.

"Saya memiliki kesan bahwa Song Kang adalah pria tampan dan imut, semua orang menyukainya. Saat bertemu di lokasi syuting pertama kali, saya melihat seorang pria yang tidak terlihat seperti Song Kang yang saya kenal," kata Park Min Young. Ia sampai bertanya kepada kru mengenai keberadaan Song Kang.

"Saya melihat seseorang dengan rambut pendek yang terlihat aneh. Saya hanya bisa melihat matanya (karena menggunakan masker). Saya bertanya kepada sutradara 'Ada apa dengan rambut Song Kang?' padahal banyak orang yang telah menanti untuk melihat wajahnya dan kita melakukan perubahan terhadap rambutnya," kata Park Min Young.

Menurut Park Min Young, meski rambut Song Kang terlihat aneh dalam serial ini, ia tetap memuji ketampanannya. "Dia terlihat sedikit norak tapi tampan. Terlihat tampan sesuatu yang bagus adalah karena saya harus jatuh cinta dengannya di serial ini, saya tentunya ingin dia terlihat tampan," kata Park Min Young.

Forecasting Love and Weather karya sutradara Cha Young Hoon mulai tayang malam ini, Sabtu, 12 Februari 2022 di Netflix. Selain Song Kang dan Park Min Young, drama komedi romantis ini juga akan dibintangi Yoon Park sebagai Han Ki Joon dan Yura Girl's Day sebagai Chae Yoo Jin.

