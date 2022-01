Drama Korea Forecasting Love and Weather Tayang di Netflix 12 Februari 2022

Drama Korea Forecasting Love and Weather. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Forecasting Love and Weather akan tayang perdana pada Sabtu, 12 Februari 2022 di Netflix. Drama terbaru ini akan mempertemukan Song Kang dan Park Min Young sebagai pemeran utama.

Forecasting Love and Weather merupakan sebuah drama komedi romantis mengenai orang-orang yang bekerja di Badan Meteorologi Korea. Mereka menghadapi berbagai pahit-manis kehidupan setiap hari.

Menjelang penayangannya, Forecasting Love and Weather mengeluarkan teaser yang memperlihatkan sekilas hubungan asmara di kantor yang manis sekaligus mendebarkan.

Park Min Young berperan sebagai Jin Ha Kyung. Jin Ha Kyung adalah seorang perempuan yang tidak ingin lagi terlibat dalam hubungan asmara di tempat kerja setelah mengalami patah hati yang mendalam.

Namun, ia justru menjalin hubungan dengan Lee Si Woo (Song Kang), anak baru di timnya yang berbeda tetapi memikat dengan caranya sendiri. Lee Si Woo adalah pria berjiwa bebas dengan IQ 150 yang selalu berpikir out of the box.

Hubungan mereka pun penuh risiko seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Banyak tantangan yang menanti, seiring keduanya mencoba menyembunyikan hubungan mereka dan menghadapi berbagai kecemburuan dari pihak-pihak lain.

"Kami yakin bahwa orang-orang prakiraan cuaca, yang sangat menyukai cuaca, dan kisah romantis kantor yang mendebarkan, yang tidak dapat diprediksi seperti cuaca, akan memikat hati para pemirsa. Mohon nantikan karya dan cinta yang menggembirakan yang diciptakan dengan probabilitas 1 persen oleh Ha Kyung dan Si Woo serta karyawan Korea Meteorological Administration,” kata tim produksi dikutip dari Soompi pada Selasa, 11 Januari 2022.

Selain Song Kang dan Park Min Young, Forecasting Love and Weather juga akan dibintangi Yoon Park sebagai Han Ki Joon dan Yura Girl's Day sebagai Chae Yoo Jin. Forecasting Love and Weather merupakan drama karya sutradara Cha Young Hoon dan penulis Sun Young. Terdiri dari 16 episode, Forecasting Love and Weather akan tayang setiap Sabtu dan Minggu.

