Song Kang dan Park Min Young Rahasiakan Hubungan di Drama Korea Weather People

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Weather People mempertemukan dua aktor ternama, Song Kang dan Park Min Young. JTBC telah merilis video teaser terbaru yang memperlihatkan bagaimana chemistry antara Song Kang dan Park Min Young.

Melansir dari Soompi, Weather People atau Weather Forecast People: Cruel Story of Office Romance merupakan drama yang menghadirkan kisah tentang pekerjaan dan hubungan asmara dari orang-orang yang bekerja di layanan prakiraan cuaca nasional, Korea Meteorological Administration (KMA).

Park Min Young berperan sebagai Jin Ha Kyung yang merupakan General Forecaster. Jin Ha Kyung digambarkan sebagai perempuan yang cerdas dan sangat terorganisir melakukan segalanya berdasarkan buku. Sedangkan, Song Kang berperan sebagai Lee Si Woo yang bertugas di Divisi Pelaporan Khusus 2 KMA. Lee Si Woo adalah pria berjiwa bebas dengan IQ 150 yang selalu berpikir out of the box.

Dalam teaser pertama, terlihat para pekerja di Korea Meteorological Administration dipenuhi ketegangan saat mereka berdebat tentang laporan cuaca. Melansir dari Allkpop, teaser tersebut membandingkan bagaimana tingkat cuaca yang tidak dapat diprediksi dengan bagaimana kehidupan sehari-hari yang terkadang juga melampaui harapan kita.

Pada teaser kedua, Jin Ha Kyung (Park Min Young) dan Lee Si Woo (Song Kang) terlihat menjalin hubungan asmara namun secara diam-diam. Mereka menyembunyikan hubungan mereka dari rekan-rekannya di kantor. "Jangan khawatir. Kami tidak akan ketahuan," kata Lee Si Woo. Jin Ha Kyung sempat merasa khawatir untuk merahasiakan hubungan mereka, namun ia tidak bisa menahan diri alias cemburu ketika Lee Si Woo berinteraksi dengan orang lain di tempat kerja.

"Kami yakin bahwa orang-orang prakiraan cuaca, yang sangat menyukai cuaca, dan kisah romantis kantor yang mendebarkan, yang tidak dapat diprediksi seperti cuaca, akan memikat hati para pemirsa. Mohon nantikan karya dan cinta yang menggembirakan yang diciptakan dengan probabilitas 1 persen oleh Ha Kyung dan Si Woo serta karyawan Korea Meteorological Administration,” kata tim produksi dikutip dari Soompi pada Selasa, 11 Januari 2022.

Drama Weather People akan menggantikan waktu tayang Snowdrop mulai Februari mendatang. Selain Song Kang dan Park Min Young, Weather People juga dibintangi Yoon Park sebagai Han Ki Joon dan Yura Girl's Day sebagai Chae Yoo Jin.

Baca juga: Tinggalkan Namoo Actors, Park Min Young Resmi Satu Agensi dengan Lee Seung Gi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.