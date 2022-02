Venna Melinda dan Ferry Irawan Tunangan, Verrell Bramasta Ikut Bahagia

TEMPO.CO, Jakarta - Venna Melinda dan Ferry Irawan telah resmi bertunangan pada Rabu, 9 Januari 2022. Dalam acara yang digelar tepat di hari ulang tahunnya, Ferry Irawan mengungkapkan keseriusannya untuk menjadi suami Venna Melinda.

"Saya memintanya untuk menjadi istri saya. Dan dia menjawab adalah. Ya, @vennamelindareal," tulis Ferry Irawan di Instagram pada Kamis, 10 Februari 2022. Unggahan video momen pertunangan mereka kemarin juga diunggah oleh Venna Melinda di akun pribadinya. "Alhamdulilah, dia @ferryirawanofficial bertanya, dan saya menjawab ya," tulis Venna Melinda.

Ketiga anak Venna Melinda, yaitu Verrell Bramasta, Athalla Naufal, dan Vania Athabina turut hadir menyaksikan seluruh rangkaian acara bertema pesta kebun itu. Di hadapan seluruh keluarga dan tamu undangan yang hadir, Venna Melinda mengungkapkan kalau momen ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini.

"Selama ini doa saya memang hanya minta kepada Allah kalau memang saya masih ada jodoh lagi, saya pengen banget punya suami yang bisa jadi imam, yang bisa memimpin semua salat-salat saya karena saya pengetahuan agama Islam-nya masih sangat harus banget belajar," kata Venna Melinda, dikutip dari siaran langsung acara lamaran yang diunggah di kanal YouTube pribadinya.

Verrell Bramasta mengaku turut bahagia dan berdoa agar acara pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan yang rencananya digelar bulan depan dapat berjalan dengan lancar. "Selamat ya mama, ikut bahagia. Semoga lancar terus sampai hari H. We love you so much mom," tulis pria 25 tahun itu di Instagram.

Hal serupa juga diutarakan adiknya Athalla Naufal. Selain mendoakan kelancaran persiapan pernikahan, Athalla Naufal berharap Venna Melinda dan Ferry Irawan selalu diselimuti dengan kebahagiaan. "Alhamdulillah. Happy terus buat mama dan om ferry," tulis Athalla Naufal.

Pria berusia 22 tahun itu mengunggah kembali video saat memberikan sepatah dua patah kata mengenai pertunangan Venna Melinda dan Ferry Irawan. Di hadapan tamu yang hadir, Athalla Naufal memberikan pesan yang juga pernah diucapkan Verrell Bramasta kepada Ferry Irawan beberapa waktu lalu. "Sekarang aku berharap mama sudah menemukan jodoh mama, om Ferry dan aku harap juga om Ferry bisa jagain mama sampai tua nanti, jangan tinggalin mama," kata Athalla Naufal.

Menjelang acara lamaran, Verrell Bramasta berpesan kepada Ferry Irawan untuk menepati janji-janjinya kepada Venna Melinda yang selama ini diungkapkan di hadapan publik. "Aku minta tolong sama Om Ferry untuk jaga mama, tolong jangan tinggalin mama dalam keadaan apapun, ketika misalnya dalam keadaan sakit atau ketika mama lagi marah ya tolong jangan tinggalin dia tapi tolonglah ada buat mama, tolong tenangin mama, tolong jadi orang yang akan selalu ada buat mama seperti janjinya Om Ferry ke semua orang selama ini," kata Verrell Bramasta dikutip dari kanal YouTube Star Story pada Rabu, 2 Februari 2022.

