Akhirnya Bertemu, Verrell Bramasta Restui Hubungan Venna Melinda - Ferry Irawan

TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan Venna Melinda dan Ferry Irawan sudah mendapatkan lampu hijau dari Verrell Bramasta. Putra sulung Venna Melinda itu akhirnya bertemu langsung dengan calon suami sang ibu.

Dalam berbagai foto yang dibagikan di media sosial, kedua anak Venna Melinda, Verrell Bramasta dan Athalla Naufal menghabiskan waktu makan malam bersama Ferry Irawan. Dalam pertemuan kemarin, Venna Melinda meminta Verrell Bramasta dapat hadir dalam acara pernikahannya dengan Ferry Irawan yang digelar pada Maret 2022.

"Akhirnya ketemu sama anakku yang paling besar, yang paling sibuk, super-super sibuk. Kakak thank you for the lovely dinner ya sayang ya, sukses ya. Datang ya kak ya di kawinannya mama," kata Venna Melinda dalam video di Instagram Story yang diunggah pada Sabtu, 29 Januari 2022. Ibunda Venna Melinda juga turut hadir dalam acara makan malam tersebut.

Di halaman Instagram pribadinya, Verrell Bramasta mengunggah foto bersama Venna Melinda, Ferry Irawan, dan Athalla Naufal saat pertemuan kemarin. Dalam keterangannya, Verrell mengisyaratkan bahwa sudah memberikan restu kepada sang ibu untuk menikah dengan Ferry Irawan. "Selama mama bahagia, aku hanya bisa berdoa untukmu. Bismillah.." tulis Verrell Bramasta pada Jumat, 28 Januari 2022.

Foto serupa juga diunggah oleh Athalla Naufal. Sama seperti kakaknya, Athalla Naufal hanya ingin melihat Venna Melinda bahagia dengan pilihannya. "Kita mencintaimu mama Venna, kita berdua bersyukur bisa ngerasain kasih sayang mama, makasih udah ngerawat kita berdua dari kecil.. sekarang saatnya mama yang bahagia," tulis Athalla Naufal.

Respon baik dari kedua putranya itu membuat Venna Melinda sangat bahagia sekaligus bersyukur. "Alhamdulilah, Love you Anak anakku @bramastavrl dan @athallanaufal7, 'Anak laki-laki adalah jangkar kehidupan seorang ibu.' 'Kita lahir dari cinta; cinta adalah ibu kita'," tulis Venna di Instagram.

Sejak beberapa pekan lalu, Venna Melinda dan Ferry Irawan sudah mulai mempersiapkan pernikahannya. Keduanya sudah fitting baju pengantin dan melakukan sesi foto prewedding dengan mengenakan pakaian adat Bali. "Alhamdulilah. Sebagai keturunan Bali, cita cita saya adalah bisa memakai Baju Adat Bali Klasik, Astungkare bisa terwujud," tulis Venna Melinda di Instagram pada Kamis, 27 Januari 2022.

