Kristen Stewart Perdana Raih Nominasi Oscar Usai Perankan Putri Diana di Spencer

TEMPO.CO, Jakarta - Kristen Stewart mendapat nominasi Oscar pertamanya di ajang Academy Awards ke-94 yang akan digelar pada Minggu, 27 Maret 2022. Dia masuk dalam nominasi Aktris Terbaik melalui perannya sebagai Putri Diana di film Spencer.

Dalam kategori tersebut Stewart akan bersaing dengan empat aktris ternama lainnya, yaitu Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Parallel Mothers), dan Nicole Kidman (Being the Ricardos).

Kepada Entertainment Tonight, Stewart mengaku terkejut mendengar namanya masuk dalam nominasi Oscar tahun ini. Dia bahkan ingin merayakan ini bersama sutradara film Spencer, Pablo Larraín. "WOW saya berharap Pablo dan saya berada di negara yang sama hari ini. Kuharap aku bisa melihat wajahnya," kata Stewart.

Masuk dalam nominasi Oscar menjadi salah satu impiannya. Aktirs berusia 31 tahun ini sangat bangga bisa menjadi bagian dari film Spencer. "Saya sangat tersentuh dan saya sangat berterima kasih atas karya yang dihasilkan dalam film ini. Saya sangat bangga menjadi bagian dari komunitas film kami. Saya sangat bahagia. Ini adalah hari yang baik," kata pemeran film Twilight ini.

Film yang mengisahkan tentang mendiang Putri Diana ini tayang perdana dalam komptisi di Festival Film Internasional Venesia ke-78 pada 3 September 2021 dan dirilis di bioskop pada 5 November 2021. Spencer menghasilkan lebih dari 7 juta dolar AS atau Rp 100 miliar di box office domestik dan 18,7 juta dolar AS atau Rp 268 miliar secara global.

Pada November lalu, Stewart mengungkapkan kesannya terhadap karakter Putri Diana. “Ada beberapa orang yang baru lahir dengan energi yang berkilau, menonjol, cantik, seperti energi yang sangat menular dan dia adalah salah satu dari orang-orang itu,” katanya.

Melansir dari Deadline, penampilan Stewart sebagai Putri Diana ini membawanya meraih nominasi untuk peran dari Critics Choice Awards dalam kategori Aktris Terbaik dan Golden Globes dalam slot nominasi Aktris Drama Terbaik. Namun, Stewart gagal masuk dalam nominasi British Academy Film Awards (BAFTA) dan The Screen Actors Guild (SAG) Awards tahun ini.

Kristen Stewart termasuk di antara sembilan aktor dan aktris yang menerima nominasi Oscar pertama kali. Mereka adalah Jessie Buckley (The Lost Daughter), Ariana DeBose (West Side Story), Aunjanue Ellis (King Richard), Ciarán Hinds (Belfast), Troy Kotsur (CODA ) serta Kirsten Dunst, Jesse Plemons dan Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog).

