Kristen Stewart Dilamar Dylan Meyer, Ungkap Ingin Segera Menikah

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Kristen Stewart dan Dylan Meyer, kekasihnya resmi bertunangan. Pengakuan ini dibuat Stewart kepada Howard Stern di acara The Howard Stern Show. Stewart juga mengaku mereka akan segera menikah.

"Kami akan menikah, kami akan benar-benar melakukan itu. Aku ingin dilamar, jadi aku rasa aku sangat menginginkannya dan dia tahu itu. Kami menikah, dan itu terjadi," ujar Stewart seperti dilansir E! News, Selasa, 2 November 2021.

Sejak berkencan dengan Meyer, Stewart mengaku sudah tidak sabar ingin melamarnya. Ia bahkan sudah merencanakan akan melakukan lamaran dengan cara apa nantinya. “Tapi aku rasa hal-hal baik terjadi sangat cepat,” ujar Stewart kala itu seperti dilansir Page Six.

Dan dari pertama mengenal Dylan Meyer, Stewart tahu kalau ia mencintai kekasihnya itu. Padahal, menurutnya, ia adalah seorang yang berpikir semua harus ada alasannya. “Aku sangat impulsif. Aku tidak tahu kapan itu akan terjadi,” ujarnya.

Keinginan Stewart tidak terlaksana, karena Meyerlah yang akhirnya mengajukan lamaran padanya. Tepat di ulang tahun Stewart, 9 April 2021, Meyer menuliskan ucapan manis untuk calon istrinya itu. “Hidup pasti lebih manis dengan keluarga kecil ini. Happy birthday, kiddo. You knock my socks off," tulisnya di halaman Instagramnya disertai gambar Stewart bersama anjing mereka.

Menurut Stewart, ia pertama kali bertemu Meyer, delapan tahun yang lalu dalam sebuah proyek film. Namun mereka baru berhubungan kembali setelah enam tahun kemudian. “Dia tampil keren di ulang tahun temanku dan aku seperti, 'Kemana saja kamu selama ini dan bagaimana aku tidak mengenal kamu?',” ujar Stewart mengenang pertemuannya.

Pasangan ini pertama kali tampil di publik, Agustus 2019 tidak lama usai Stewart berpisah dengan model Stella Maxwell. Keduanya berhubungan saat Stewart masih menjalin hubungan dengan Stella Maxwell. “Dia sekarang sudah pindah ke Dylan. Kristen tidak menahan diri sama sekali dan dia senang bersama dengan Dylan. Mereka bergerak cepat dan selalu bersama,” ujar seorang sumber kepada E! News saat itu.

Kisah cinta Kristen Stewart tidak lepas dari perjalanan cintanya dengan Robert Pattinson. Pasangan yang bertemu ketika sama-sama membintangi film Twilight ini berpisah pada 2013. Stewart mengaku pernah ingin menikahi Pattinson. “Aku bukan orang yang super duper tradisional, tapi di saat bersaaman setiap menjalin hubungan, aku berpikir tentang pernikahan. Aku tidak pernah menjadi orang yang benar-benar santai," ujarnya.

DEWI RETNO

