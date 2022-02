Vidi Aldiano Ceritakan Sikap Santai Sheila Dara Setelah Alami Kecelakaan

TEMPO.CO, Jakarta - Vidi Aldiano menyebutkan kalau istrinya, Sheila Dara Aisha merupakan orang yang paling jarang menunjukkan perasaan sedih dan sangat santai. Termasuk saat mengalami kecelakaan mobil dengan luka di tangan yang membutuhkan operasi, Sheila Dara masih bisa tetap tenang dan cengengesan saat menceritakan kondisinya.

Di kanal YouTube Kuy Entertainment yang diunggah pada Jumat, 4 Februari 2022, Vidi Aldiano mengatakan kejadian tersebut terjadi tahun lalu saat Sheila Dara baru pulang dari lokasi syuting. Sheila Dara terlibat kecelakaan mobil pukul 04.00 WIB. Akibatnya, tangan Sheila Dara mengalami luka robek dan harus segera dioperasi. Sheila Dara mengabarkan kondisinya kepada Vidi Aldiano melalui pesan singkat.

"Al (panggilan Vidi Aldiano) enggak usah panik, aku tadi kecelakaan mobil, tangan aku begini-begini tapi aku enggak apa-apa, aku sekarang mau siap-siap ke rumah sakit, tadi sih aku udah on the way tapi bunda ketinggalan barangnya jadi aku lagi putar balik," kata Vidi Aldiano saat mengulang kembali pesan yang dituliskan Sheila Dara. Seakan tidak mempedulikan lukanya, Sheila Dara tetap tenang meskipun perjalanan ke rumah sakitnya harus terhambat.

Vidi Aldiano langsung panik saat membaca pesan tersebut dan langsung menelepon Sheila Dara. "Hehehe iya enggak apa-apa, paling kayaknya patah tapi yaudahlah entar kasih lihat dokter dulu aja gimana," kata Sheila Dara kepada Vidi Aldiano.

Kemudian yang membuat Vidi Aldiano tak habis pikir adalah Sheila Dara mengaku meminum paracetamol setelah kecelakaan hebat itu. "Lah lu kecelakaan minum panadol, gimana? Maksud gue, lu Indo banget gitu, semua penyakit kayak paracetamol adalah kunci," kata Vidi Aldiano dengan nada gemas sampai membuat Hesti Purwadinata dan Enzy Storia sebagai pembawa acara tertawa terbahak-bahak.

Vidi Aldiano heran mendengar suara Sheila Dara yang masih bisa cengengesan di telepon. "Gue kalau jadi dia udah gue tweet, Instagram, Insta Live, gue kasih tahu seluruh dunia bahwa gue kecelakaan, bantu gue," kata Vidi Aldiano sambil bercanda.

Cerita Vidi Aldiano tentang sikap santai Sheila Dara ini langsung viral di media sosial sejak kemarin dan berada di urutan ke-17 trending di YouTube meski baru satu hari ditayangkan.

Vidi Aldiano juga baru merilis lagu terbarunya yang berjudul Dara. Lagu ciptaannya ini dipersembahkan secara spesial untuk Sheila Dara di hari pernikahannya pada Sabtu, 15 Januari 2022. "Gue menceritakan lagu ini dari awal kenapa gue bisa ketemu dia, apa yang terjadi sama gue, dan janji gue sama dia ke depannya akan seperti apa," kata Vidi Aldiano.

