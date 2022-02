Suami dan Anak Positif Covid-19, Kesha Ratuliu Ungkap Gejalanya

TEMPO.CO, Jakarta - Kesha Ratuliu mengabarkan suaminya, Adhi Permana dan anak mereka yang masih berusia 1,5 bulan bernama Qwenzy Kalandra Putra, positif Covid-19. Adhi Permana Adhi Permana lebih dulu dinyatakan positif Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri.

"Hi om tante onlinenya Qwenzy! Akhirnya di batch 3 percovidan ini kita ngerasain juga, dan semoga bisa lewatin dan jadi alumni ya! Papa Adhi dan Qwenzy Positif per covidan ini setelah kemarin Papa Adhi duluan yang PCR dan karna Qwenzy ada gejala jadi, kita memutuskan check juga untuk Qwenzy," tulis Kesha Ratuliu di Instagram pada Rabu, 2 Februari 2022.

Tidak lama setelah Adhi Permana dinyatakan positif Covid-19, Qwenzy mulai menunjukkan gejala demam dengan suhu tubuh 37 derajat Celcius. Saturasi oksigen Qwenzy terbilang normal di angka 98 sampai 100 persen. Kesha Ratuliu menduga Qwenzy demam karena rindu dengan Adhi Permana yang setiap malam selalu bersamanya.

"Sejujurnya hatiku remuk banget liat Adhi positif dan Qwenzy mulai timbul gejala tapi emang MasyaAllah banget aku dikuatin sama Allah biar bisa mantau Adhi dari jauh dan kuat ngurus Qwenzy," tulis keponakan Mona Ratuliu ini.

Namun ternyata setelah menjalani tes PCR, Qwenzy juga dinyatakan positif Covid-19. Kesha Ratuliu mengaku perasaannya dilema, antara senang bisa kumpul lagi bersama Adhi Permana sekaligus sedih karena Qwenzy positif. Selain terus memantau kondisi suami dan anaknya, Kesha Ratuliu hanya bisa berdoa agar gejala yang dirasakan keduanya tidak semakin parah. "Berdoa banget semoga gejalanya ringan terus dan Qwenzy jadi punya antibody buat ngelawan si virus Covid ini," tulisnya.

Kesha Ratuliu mengatakan saturasi oksigen Adhi Permana sempat menyentuh angka 94 persen dan membuatnya sesak napas. Hal tersebut membuat keduanya bergantian memakai masker. Kesha Ratuliu ikut menjalani isolasi mandiri untuk merawat suami dan anaknya meski dinyatakan negatif Covid-19 setelah dua kali menjalani tes PCR.

"Aku sebenernya dari kemarin sebelum PCR udah mulai agak sesek. Tapi kayanya itu lambungku aja deh naik karna stress. Semoga micanya (panggilan Kesha Ratuliu) jadi supergirl jadi meskipun nantinya akan positif tanpa gejala," tulis Kesha Ratuliu.

Melalui akun Instagram pribadinya, Adhi Permana juga mengabarkan hal serupa bahwa ia dan putranya terpapar Covid-19. Adhi Permana meminta doa dari para pengikutnya dan menuliskan kalimat semangat untuk sesama pejuang Covid-19.

"Halo semuanya! Minta doanya untuk Qwenzy dan aku yaa. We both are tested positive for COVID-19. Akhirnya kedapetan gilirannya juga setelah 2 tahunan perang lawan virus ini. Cuma sayangnya Qwenzy harus ikutan kena. Sehat yuk nakk jangan biarkan virus ini terlalu lama di tubuh kitaa letsgoo!" tulis Adhi Permana. Di akhir unggahannya, Adhi Permana mengucapkan terima kasih kepada Kesha Ratuliu yang sudah merawatnya.

Melihat Kesha Ratuliu, Adhi Permana, dan Qwenzy berjuang melawan Covid-19, Mona Ratuliu serta suaminya, Indra Brasco memberikan semangat di kolom komentar. "Cepet sehat kaliaaan," tulis Mona Ratuliu. "Hempaskan virus2 itu dari kalian !! Cepet sembuh yaa… Bismillah !!" tulis Indra Brasco.

