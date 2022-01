Wadah Baru Bagi Sineas, Bioskop Tiket Inspire Hadirkan Empat Film Pembuka

TEMPO.CO, Jakarta - Inspire Production menghadirkan layanan streaming Bioskop Tiket Inspire (BTI) di platform Tiket.com. Bioskop Tiket Inspire akan menyajikan film-film Indonesia dari berbagai genre yang diproduksi oleh puluhan rumah produksi Tanah Air.

Bioskop Tiket Inspire hadir untuk memberikan alternatif baru bagi masyarakat yang ingin menikmati film terbaik. Selain itu, Bioskop Tiket Inspire juga bertujuan memberikan wadah baru bagi para sineas dan rumah produksi yang ingin mendistribusikan film-filmnya.

"Bioskop Tiket Inspire menyediakan wadah kepada semua rumah produksi. Karya kalian itu sangat diapresiasi oleh kami, dan kami ingin menunjukkan bahwa karya-karya apapun itu bisa dinikmati oleh para penonton," kata Alfreno Kautsar Ramadhan selaku Bussiness Development Director INSPIRE IDN dalam konferensi pers para Jumat, 28 Januari 2022.

P. Intan S. selaku Direktur Utama INSPIRE IDN mengatakan program Bioskop Tiket Inspire menjadi awal kerjasama antara Inspire Production dengan Tiket.com selama 2022. Bioskop Tiket Inspire merupakan langkah serius Inspire Production untuk ambil bagian dalam dunia perfilman, setelah sebelumnya pada November 2021 Inspire Production merilis film pertamanya yang berjudul Love Knots.

Menurut Febrico, Event Manager Tiket.com semenjak pandemi Covid-19 berlangsung budaya menonton film masyarakat Indonesia mulai bergeser dari offline ke online, dan streaming sinema adalah salah satu cara bagi pecinta film untuk bisa menonton film-film favoritnya. "Bioskop Tiket Inspire menjadi salah satu cara Tiket.com untuk bisa mendukung film-film hasil karya anak bangsa," kata Febrico.

Bioskop Tiket Inspire akan menghadirkan film-film baru yang belum pernah dirilis, film festival serta film klasik yang diproduksi antara tahun 1970 - 1990an. Harry Simon, Presiden Direktur Jatayu Cakrawala Film, yang memproduksi film-film klasik menyambut baik gagasan dari Inspire Production dan Tiket.com dengan menggagas program Bioskop Tiket Inspire. "Ini adalah trobosan besar yang kami sangat gembira untuk mencoba dan berpartisipasi," kata Harry Simon.

Bioskop Tiket Inspire menghadirkan empat film pembuka dari empat rumah produksi yang berbeda. If This is My Story karya sutradara Djenar Maesa Ayu Kan Lume (SA Film), Sukma Terbelenggu karya sutradara Ajie Sudrajat (Drara Citra Sinema), Petang di Taman karya sutradara Iwan Burnani Toni yang disadur dari naskah drama Iwan Simatupang (Citrus Cinema), dan Bali Forever karya sutradara Rima Melati (Jatayu Cakrawala Film).

Menurut Andes Herjadi, Project Manager dari program Bioskop Tiket Inspire, kekayaan genre film di Indonesia akan menjadi kekuatan tersendiri dibandingkan streaming sinema yang lain. "Kalau dari teman-teman pecinta film ingin dapat pengalaman yang berbeda dibandingkan nonton film streaming di tempat lain, di sini tempatnya Bioskop Tiket Inspire. Genre-nya aja sudah beda ada yang retro, ada art movie yang saya yakin di tempat lain enggak teman-teman temukan," kata Andes Herjadi.

Bioskop Tiket Inspire berharap dapat menjalin kerjasama yang erat dengan semua rumah produksi di Tanah Air, sehingga sineas-sineas dan rumah produksi bisa mempunyai alternatif lain untuk menayangkan film-film produksinya. Bioskop Tiket Inspire akan tayang perdana pada Senin, 31 Januari 2022 dengan harga tiket mulai dari Rp 15 ribu hingga Rp 30 ribu. Para pecinta film sudah bisa memesan tiketnya melalui platform Tiket.com.

Baca juga: Indonesia Berpotensi Jadi Pasar Industri Streaming

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.