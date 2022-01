Hobi Lari Maraton, Daniel Mananta: Ini Wujud Kebaikan untuk Diri Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter Daniel Mananta merupakan salah satu selebriti Tanah Air yang memiliki hobi olahraga lari. Daniel Mananta telah menekuni hobinya tersebut bahkan jauh sebelum ia terkenal seperti saat ini.

Melalui Instagram pribadinya, pria 40 tahun ini mengunggah satu foto close up dan dua foto memperlihatkannya sedang berlari. "Bro! Kok lo masih sempet sih ikutan Marathon? Kan latihannya berat dan makan waktu banget?" tulis Daniel Mananta di keterangan unggahan Instagramnya pada Kamis, 27 Januari 2022.

Mantan presenter VJ MTV ini mengaku sering mendapat pertanyaan tersebut soal alasannya sering mengikuti lari maraton. Menurutnya, olahraga lari menjadi salah satu aktivitas yang wajib dilakukan di tengah kesibukannya yang padat untuk kebaikan dirinya sendiri. “Gw sering banget ditanyain ini. Dan gw ngerasa sesibuk apapun gw, pasti gw harus nyempetin diri untuk olah raga! Ini wujud kebaikan gw untuk diri gw sendiri,” ungkap suami Viola Maria.

Daniel Mananta juga mengungkapkan bahwa tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk keluarga, teman, dan pekerjaan. Namun, sering kali kita lupa meluangkan waktu untuk diri sendiri. “Kayanya sah sah aja kita invest waktu kita ke keluarga, temen, bos, dan kerjaan, tapi seringkali kita jarang invest waktu dan tenaga untuk diri kita sendiri. Self dicipline is self love!," tulisnya.

Ayah dua anak ini juga memberikan perumpamaan jika orang tua memiliki anak yang seumuran. Menurutnya, tentu sebagai orang tua menginginkan yang terbaik. "Lo pengen gaya hidup dia kayak apa? Karena lo sayang sama dia, pasti lo pengen yang terbaik buat dia kan? Cause you would love your child! Sayangnya kita suka lupa loving ourselves," tulisnya.

Hal tersebut yang membuat Daniel Mananta selalu berusaha untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan jiwanya dengan cara berolahraga, istirahat serta makan sehat. Menurutnya, dengan mengenali dan mecintai diri sendiri akan jauh lebih mudah untuk memberikan cinta kepada orang terdekat.

“Cause the person I love so much needed it the most! Ketika gw bisa memberikan cinta ke diri gw sendiri, akan jauh lebih mudah untuk memberikan cinta kek keluarga, temen-temen dan lingkungan kerja gw,” tulis Daniel Mananta. “What do you think? Apakah lo lebih mementingan orang sekitar lo daripada diri lo sendiri?”

Daniel Mananta sering membagikan aktivitasnya saat menghabiskan waktu untuk latihan berlari. Jarak yang ditempuh Daniel Mananta juga cukup panjang, belasan hingga puluhan kilometer. Pada September 2021, Daniel Mananta berhasil memecahkan rekor pribadinya di Berlin Marathon 42 kilometer dengan durasi 4 jam 2 menit, lebih cepat dibanding ajang maraton pada enam bulan sebelumnya.

ANDINI SABRINA

