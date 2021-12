Dapat Gold Play Button, Daniel Mananta Bangga Kontennya Beri Dampak Positif

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter Daniel Mananta mengungkapkan behagiaan sekaligus rasa bangganya bisa meraih lebih dari 1 juta subscribers di kanal YouTube Daniel Mananta Network. Atas pencapaian tersebut, Daniel berhak menerima Gold Play Button dari YouTube.

"Terima kasih Tuhan. Terima kasih tetangga tetangga setia yang gw sayangin!! Yes, ini sebuah achievement dan gw bangga sekali karena anak anak gw merasa bapaknya ternyata cool juga (finally) bisa dapat Gold Play button dari @youtube," tulis Daniel di Instagram pada Rabu, 8 Desember 2021.

Di luar itu, suami dari Viola Maria ini merasa lebih senang lagi ketika mendapatkan banyak respon positif dari para penontonnya selama ini. Ia bangga setelah membaca sejumlah pesan yang dikirimkan kepadanya baik melalui DM maupun kolom komentar, bahwa para subscribersnya mengalami perubahan dalam hidup berkat konten Daniel Tetangga Kamu.

"'If you keep doing what you’ve been doing, you’ll keep getting what you’ve been getting'… jadi gw pernah baca banyak Viewer kita yang merubah kebiasaan mereka untuk mendapatkan hasil yang berbeda," tulisnya.

Mantan host Indonesian Idol ini mengungkapkan bahwa sejumlah penontonnya mengubah kebiasaan mereka. Seperti saat perjalanan menuju kantor, olahraga, mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan sebelum tidur, mereka menjadi terbiasa untuk mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu.

"Dari banyak ketakutan dan kekhawatiran, they start feeling good and feeling God!! Mereka merubah perspektif mereka… dulunya masalah mereka terlihat besar, sekarang Tuhan di dalam diri mereka yang lebih besar dari masalah yang sedang mereka hadapi," tulisnya.

Bergabung di YouTube sejak April 2020, Daniel selalu menghadirkan konten-koten menginspirasi dari para tokoh. Berbeda dari konten-konten lain, Daniel menggali setiap cerita bintang tamunya dari sisi berbeda, yaitu kisah perjalanan spiritual. Tidak dipungkiri respon positif dari penonton ini juga berkat para tamu yang bersedia membagikan kisah hidup mereka.

"Ini semua berkat kisah hidup semua tetangga yang gw undang dan bagaimana Tuhan bekerja di hidup mereka…," tulis ayah dua anak ini. "Terima kasih sekali lagi kepada semua subscriber Daniel Mananta Network.. with your engagement, the GOOD message yang kita bawa akan lebih tersebar lagi. Thank you again!"

Unggahan Daniel Mananta ini dibanjiri komentar positif dan pengikutnya. Mereka juga menuliskan testimoni selama menonton konten Daniel. "Satu satunya podcast yg buat gue nangis....i hate & love it at the same time. Keep going strong bro!!," tulis Jovial da Lopez. "Selalu suka nonton tetangga kamu , bnyak motivasi.. Dan saran-saran yang positif bg. Sukses trusa buat poadcastny Godbless," tulis @hendramediansyah90. "Selamat kak Daniel, terus jadi berkat dan kontennya tetap tentang spiritual journey yaa, jangan ganti core," tulis @jendalitnabarus.

Baca juga: Unggah Foto Lawas, Daniel Mananta Pertanyakan Alasan Ngefans Dia 17 Tahun Lalu

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.