Ivan Gunawan Foto dengan Ayu Ting Ting dan Bilqis, Netizen: yang Ditunggu

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dangdut dan presenter, Ayu Ting Ting menggelar pesta ulang tahun putrinya, Bilqis Khumairah yang kedelapan pada Senin, 10 Januari 2022. Dari berbagai foto yang diunggahnya, ia mengundang sahabat-sahabatnya yang mengantar anak-anak mereka merayakan ulang tahun Bilqis. Terlihat kehadiran Krisdayanti, Kiky Saputri, Pasha, dan Ruben Onsu di antara deretan tamu yang diundang.

Di antara para tamu itu, yang istimewa adalah kehadiran Ivan Gunawan, pria yang selama ini dekat dengannya dan selalu berharap menjadi bagian terpenting dalam hidup Ayu Ting Ting. Kehadiran desainer baju dan presenter televisi itu tak dilupakan Ayu Ting Ting untuk berfoto bersama anaknya, Bilqis.

"Thank you Om Igun udah datang di birthday party Iqis ya....we had so much fun, thank you sudah selalu sayang Bunda dan Iqis ya. We love you always muuuaaahhhhh...," tulisnya pada keterangan unggahannya.

Ivan pun membalas ungkapan terima kasih Ayu Ting Ting itu. "Thank u Bilqis & Bunda undangannya," katanya.

Foto inilah yang ditunggu-tunggu netizen. Di foto itu seperti memperlihatkan keluarga bahagia lengkap dengan kehadiran ayah, ibu, dan anak mereka yang berbahagia. Posisi tangan Ivan Gunawan merangkul pundak Ayu Ting Ting dan memegang pundak Bilqis. Senyum yang terpancar pada wajah ketiga orang itu terlihat amat bahagia dan tulus.

Netizen pun senang melihat kebersamaan Ayu Ting dan Ivan Gunawan. "Yang ditunggu-tunggu," tulis @ayyi***. "Happy family," tulis @story***. "We always Gunawan's family muuaahh," tulis @story***. "Duh sweet banget yang lain fotonya rame-rame pas diupload nih cuma bertiga berasa kayak keluarga, ayah, ibu, dan Iqis," tulis @laila***.

Selama ini, Ivan Gunawan kerap pasang badan membela Ayu Ting Ting. Saat Ayu Ting Ting terus mendapatkan serangan dari para pembencinya, Ivan Gunawan menguatkannya dan ikut meradang membelanya. Saat itu, Ayu juga tak ragu menangis di pelukan pria yang akrab disapa Igun ini.

