Rayakan Ulang Tahun ke-40, Ivan Gunawan: Selamat Tinggal Masa Laluku

TEMPO.CO, Jakarta - Desainer sekaligus presenter, Ivan Gunawan berulang tahun yang ke-40 pada Jumat, 31 Desember 2021. Ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada dirinya sendiri tengah malam tadi dan menuliskan harapannya di usia yang sudah menginjak kepala empat ini.

"Ini adalah babak baru dalam hidup saya, dimulai hari ini. Ucapkan selamat tinggal pada masa laluku, dan untuk masa depan, buka jalan. Hidup benar-benar dimulai pada usia 40! Ini untuk lebih banyak berkah dan kebahagiaan. Selamat Ulang Tahun untuk diriku sendiri," tulis Ivan Gunawan di Instagram.

Bulan lalu, Ivan Gunawan telah resmi menjabat sebagai National Director Miss Grand Indonesia. Nantinya, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Miss Grand International 2022. Di hari ulang tahunnya, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Yayasan Dunia Mega Bintang itu menuliskan kalimat motivasi tentang perjuangan meraih mimpi. Ia melengkapi kalimat tersebut dengan mengunggah fotonya bersama President Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil.

"Jangan takut untuk bermimpi tentang hidup Anda. Bermimpi besar, bekerja keras, mewujudkannya. Jika Anda tidak memiliki impian dan tujuan besar, Anda akhirnya akan bekerja sangat keras untuk seseorang. Segala sesuatu yang dapat Anda bayangkan adalah nyata, dan lakukan sesuatu yang kreatif setiap hari," tulisnya.

Penyanyi, Ayu Ting Ting mengunggah fotonya bersama Ivan Gunawan di Instagramnya. Ia menuliskan doa dan harapannya agar hidup Ivan Gunawan selalu diselimuti kebahagiaan. Ibu satu anak itu juga tidak lupa berpesan kepada Ivan Gunawan agar terus setia dan sayang kepadanya.

"Happy birthday to the one and only my boy @ivan_gunawan yeeaaaaa sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, tambah sukses dalam apapun, jadi lebih baik, semoga apa yang dinginkan terkabul amin....selalu setia dan sayang sama aku, pokoknya selalu bahagia amin....luv and always support you muaaachh," tulis Ayu Ting Ting.

Ivan Gunawan juga mendapatkan banyak ucapan selamat ulang tahun dari para penggemarnya. "Selamat Ulang Tahun papa Igun. Semoga cita cita tahun ini diberikan kesuksesan dan selalu diiringi kesehatan dengan kebahagiaan," tulis @rega***. "Barakallah fi umrik kesayangan.... Sehat trus biar bisa terus menghibur ku, wish you all the best," tulis @miat***. "Selamat ultah Mas Ivan Gunawan, sehat, panjang umur, selalu menjd inspirasi ke banyak orang dengan karya-karyanya yang luar biasa, sampai ketaraf internasional," tulis @rusm***.

