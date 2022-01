Berpisah Lagi dengan Putranya, Darius Sinathrya Beri Doa dan Semangat

TEMPO.CO, Jakarta - Darius Sinathrya berpisah lagi dengan putra sulungnya, Lionel Nathan Sinathrya setelah lebih dari dua pekan liburan ke Paris dan Swiss. Lio, panggilan akrabnya harus kembali menimba ilmu di International Center of European Football, Prancis.

"Tadi pagi, sebelum menuju ke airport, kami mengantar kakak @lionel.sinathrya kembali ke ICEF untuk melanjutkan program sekolahnya," tulis Darius di Instagram pada Senin, 3 Januari 2022.

Darius bersama istri, Donna Agnesia dan dua anaknya yang lain juga akan kembali pulang ke Indonesia setelah mengantar Lio ke sekolah sepak bolanya. Lio memulai sekolahnya sejak September lalu, Darius dan Donna saat itu juga mengantarnya ke Prancis. Mereka kembali bertemu Desember lalu sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru, setelah tiga bulan menahan rindu.

"Dua minggu ngumpul lagi sama-sama rasanya belum cukup untuk membayar semua kerinduan kami, tapi kami bersyukur, setiap rencana dan perjalanan kami berjalan lancar, setiap waktu yang ada bisa digunakan sebaik mungkin untuk bersama dan saling berbagi rasa," tulis Darius.

Mereka sekeluarga sempat foto bersama di depan halaman International Center of European Football sebagai kenang-kenangan. Tidak lupa Darius menuliskan doa dan dukungan untuk Lio yang akan kembali melanjutkan sekolahnya. Meski harus berjauhan, Darius meyakinkan Lio bahwa ia akan selalu mendoakannya.

"Doa kami untuk kakak Lio, selalu semangat dan kuat ya kak, kita akan selalu ada, mendoakan dan suport perjuangan Lio, sampai ketemu saat waktu mempertemukan kita lagi. We love you so much!!!" tulis ayah tiga anak itu.

Serupa dengan Darius, Donna juga secara khusus membuat unggahan untuk Lio. Dalam foto yang diunggahnya, Lio terlihat sedang berada di dalam sebuah gereja. "Semoga yang terbaik untuk Lio. Serahkan semuanya kepada Tuhan ya boy .. Jalanmu telah tertulis, doa kami akan mengiringi. Aku mencintaimu nak.. Tuhan memberkatimu," tulis Donna.

Selain liburan, Darius Sinathrya dan Donna Agnesia juga merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15 pada Kamis, 30 Desember 2021. Pria 36 tahun itu mengungkapkan rasa cintanya kepada Donna yang tidak akan pernah berkurang sampai kapanpun. Donna membalas ungkapan cinta dari Darius itu. Kemudian, Darius menuliskan permintaannya kepada Donna agar terus mencintainya. "Tolong jangan berhenti mencintaiku," tulis Darius di kolom komentar.

