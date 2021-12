Grup Jecovox Rilis Single Unbroken agar Semangat Tak Padam

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik rock, Jecovox baru saja merilis single sekaligus video klip berjudul Unbroken. Single ini termasuk dalam album The Sun, diproduksi oleh label JVox Record, yang dimiliki oleh Roy Jaconiah, mantan vokalis band Boomerang.

Unbroken bukan lagu baru yang ditulis oleh Roy Jaconiah. Lagu bergenre rock ini sudah ditulisnya pada 2015 lalu. Hanya spirit liriknya diselaraskan dengan situasi saat ini. Roy menyebutkan lirik Unbroken lebih menceritakan semangat juang yang tidak pernah pudar. Kendati berada di kondisi tersulit atau pada saat berada di posisi yang tidak menguntungkan, semangat harus tetap menyala.

“Sangat pas di kondisi sekarang, situasi sulit karena pandemi Covid-19,” kata Roy Jeconiah saat ditemui di kawasan Bintaro Trade Centre, Tangerang Selatan, Kamis, 23 Desember 2021.

Jecovox band dibentuk di pengujung 2013 lalu, dengan merilis sebuah album berjudul The Moon. Album The Moon merupakan sebuah bagian dari Tetralogi Album yaitu The Moon, The Sun, The Dreams ,The Believes yang akan diluncurkan berturut-turut dan tiap album tersebut. Tergabung di dalam Jecovox ada Argon DS (bass), Aditya Pratama (gitar), Muhammad Iqbal (gitar), dan Adi Rakasiwi (drum).

Untuk mixing dan mastering single Unbroken dikerjakan oleh Leon Atsuga. Eksekusi penyelesaiannya dilakukan di studio pribadi Roy Jeconiah, JVox Studio.

Jecovox. Dok. Foto: Roy Jaconiah.

Penggarapan single ini memakan waktu selama setahun lebih. Penggarapan dengan waktu lama lantaran harus bergantian dengan penggarapan single yang sudah dirilis sebelumnya, Anarkis yang Kronis (2020).

Bersamaan dengan rilis single, Jecovox juga meluncurkan video klip Unbroken. Proses produksinya ditangani oleh seorang pembuat klip, David Niu. Lokasi syutingnya berada di Depok, Jawa Barat. Keunikan video klip ini, direkam dengan kamera CCTV (Closed Circuit Television), produksi Uniview, yang biasanya dipakai untuk memantau keamanan wilayah.

David Niu jelaskan alasan menggunakan kamera CCTV, ada karakter visual yang unik, yang tidak didapat dalam kamera video lainnya. Kamera CCTV yang digunakan sudah berkualitas Full HD dan bisa berputar 360 derajat.

Bagi Roy Jaconiah, lagu dan video klip selaras dengan semangat kreatif Jecovox. “Harus tetap semangat. Jangan sampai terpatahkan semua cita-cita keinginan dan apa yang ingin diwujudkan Jcovox, fansnya Jecovox.

