The Lord of the Rings: Return of the King: Rilis 18 Tahun Lalu Raih 11 Oscar

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 17 Desember 2003 merupakan hari diputarnya The Lord of the Rings: The Return of the King, film trilogi terakhir dari seri film Lord of the Rings di bioskop yang sangat ditunggu pencinta film saat itu.

The Lord of the Rings: The Return of the King adalah seri ketiga dan terakhir dari trilogi film Lord of the Rings, setelah The Fellowship of the Ring dan The Two Towers. Itu disutradarai oleh Peter Jackson.

Film ini menceritakan mengenai Frodo Baggins dan Sam Gamgee yang memasuki kerajaan Mordor yang ditakuti untuk menghancurkan Satu Cincin di Gunung Doom, dan menghancurkan Sauron sekali dan untuk selamanya. Sementara itu, setelah mengalami kemenangan besar mereka melawan Saruman, para pahlawan lain yang tersisa dari bekas Fellowship melakukan segala daya mereka untuk mempertahankan Minas Tirith, benteng dan ibu kota kerajaan manusia Gondor, melawan pasukan raksasa Sauron dalam pertempuran untuk nasib seluruh Dunia Tengah, dengan bala bantuan dari kavaleri kerajaan Rohan dan lebih semacam sekutu supernatural.

Masalah rumit bagi para pahlawan Dunia Tengah adalah kegilaan, keputusasaan, sikap apatis, dan kepengecutan Denethor sang Pejabat Gondor (dan ayah dari Boromir dan Faramir), sisi berbahaya Gollum yang muncul kembali, dan laba-laba raksasa.

Meskipun menjadi salah satu film yang menerima banyak kritik, melansir dari P2k.um-surabaya.ac.id film yang menerima kritik paling banyak ini merupakan film tersukses di box office. Film ini memborong banyak piala di Academy Awards. Mengutip dari Tvtropes.org, film ini juga memenangi 11 Piala Oscar 2004 termasuk menyabet Film Terbaik, menyamai rekor dengan Ben-Hur tahun 1959 dan Titanic tahun 1997.

