Jadi Wisudawan Best of the Best, Prilly Latuconsina Dapat Beasiswa S2

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Prilly Latuconsina diumumkan sebagai wisudawan terbaik untuk kelas jarak jauh dari kampusnya, LSPR Jakarta atau London School saat mengikuti wisuda sarjana Senin, 6 Desember 2021. Ia merasa tidak percaya kerja kerasnya berbuah penghargaan ini.

"Tidak dapat dipercaya bahwa malam-malam tanpa tidur itu akhirnya membawakan saya mendapatkan penghargaan Best of the Best," tulisnya.

Di video, Prilly mengunggah saat diumumkan sebagai best of the best graduate dari program pendidikan jarak jauh. "Terpilihlah satu nama yang akan meraih gelar best of the best graduate dari program pendidikan jarak jauh, jenjang sarjana ilmu komunikasi adalah, Prilly Mahatei Latuconsina," kata dua master of cerenomy acara wisuda yang diadakan luring itu.

Berkat gelar ini, Prilly mendapatkan beasiswa penuh melanjutkan magister di LSPR senilai Rp 61,5 juta dan 750 dolar Australia. "Belajar ilmu komunikasi khususnya program public relation sangat berguna di kehidupan sehari-hari karena saya bisa menjadi public relation," kata Prilly dalam video yang diputar saat wisuda itu berlangsung.

Begitu dinyatakan lulus sebagai sarjana, Prilly Latuconsina pun langsung mendapat ciuman sayang dari kedua orang tuanya yang mendarat di kanan dan kiri pipinya. Instagram/prillylatuconsina96

Lawan main Reza Rahadian dalam drama serial My Lecturer My Husband itu mengatakan rasanya baru kemarin ketika ia memberitahu orang tuanya untuk kuliah dan bekerja di waktu yang sama. Saat itu, ia berjanji kepada orang tuanya, untuk menyeimbangkan antara pendidikan, kariernya di industri hiburan, dan bisnisnya.

Prilly mengakui amat sulit memenuhi komitmen itu. "Seperti roller coaster, tantangan demi tantangan, banyak malam tanpa tidur, hari-hari yang sibuk, darah dan air mata, dan saat-saat ketika saya merasa ingin menyerah," tulisnya.

Tapi tidak ada kata menyerah bagi Prilly. Ia selalu mengingatkan pada diri sendiri apa tujuan dan keyakinannya. "Dan yeah, saya di sini!!" katanya. Kekasih Irzan Faiq itu mengirimkan pelukan terima kasih kepada semua dosennya yang telah membagi ilmu dan membimbingnya.

Unggahan Prilly Latuconsina ini mendapatkan selamat dari aktor, Ray Sahetapy dan pengusaha, Cella Vanessa Tjahyanto. "Woah CONGRATSSS. Selalu ikatan bangga, inspirasi para wanita," tulis Cella.

