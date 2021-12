Dibandingkan dengan Artis Lain karena Pamer Mobil Baru, Ini Jawaban Melody Prima

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Melody Prima membagikan pencapaian baru dalam hidupnya. Tahun ini, ia berhasil membeli mobil baru impiannya dari hasil kerja kerasnya selama ini. "One of my biggest achievement this year! ALHAMDULILLAH," tulis Melody di Instagram pada Rabu, 1 Desember 2021.

Namun pencapaian tersebut tidak disambut baik oleh sebagian netizen. Melody mendapatkan berbagai komentar negatif dan dibandingkan dengan artis-artis lain. Netizen menganggap Melody terlalu berlebihan memamerkan mobil barunya dan tidak sebanding dengan para artis lainnya yang dirasa lebih sukses. Melody justru membalas komentar tersebut dengan jawaban menohok.

"Dan buat para sist yang komen 'Yaelah begitu doang Pamer!' 'Nagita slavina menangis melihat ini' 'diketawain woy sama siska kohl'. Aku cuma mau bilang. Who cares babe? HAHAHA Toh ga merugikan mba/mas nya KAN?! kenapa sih suka banget nyinyirin pencapaian orang lain?" tulis Melody.

Ia menegaskan bahwa setiap perjalanan hidup manusia tidak bisa disamakan serta dibandingkan sehingga pencapaian yang didapatpun juga akan berbeda. Menurutnya, setiap orang memiliki kisah dan perjuangannya masing-masing untuk bisa berada di posisi saat ini.

"Sekali lagi aku ingetin standart kehidupan orang tuh beda-beda, ga bisa disama ratain. Dan patokan sukses itu bukan Rafi ahmad, bukan syahrini, Bukan aku, bukan juga kamu sist... Karna setiap orang punya kacamatanya masing-masing," tulis ibu dua anak ini.

Justru menurutnya jika sesama manusia masih merasa benci atau iri dengan pencapaian orang lain, itu tandanya belum menemukan kebahagiannya sendiri. Melody menyarankan untuk introspeksi diri bagi mereka yang masih melakukan hal tersebut.

"Percaya deh kamu juga ga akan jadi lebih baik dengan nyinyirin orang sana-sini. Jadi mulai hari ini, mulai untuk mengkoreksi diri, pikiran-pikiran julid coba pelan-pelan dibuang, biar kamu juga bisa berkembang. Yuk bisa yukkk," tulisnya.

Pernyataan Melody Prima tersebut disambut positif oleh para pengikutnya. Mereka setuju dengan pandangan Melody soal pencapaian hidup yang tidak bisa saling dibandingkan dengan orang lain. "Keren caption nya ku suka yang bilang gitu cuma orang yang iri gak mampu beli, jadi dy mampu nya nyinyirin orang," tulis @sheva_ayuri. "YaAllah super setuju banget. On point super 'standart kehidupan orang beda-beda'," tulis @larasatialexandra.

