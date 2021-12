Daftar Tayangan Netflix Edisi Desember, Termasuk Money Heist Part 5: Volume 2

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix kembali menghadirkan sejumlah rekomendasi film dan serial terbaru yang tayang bulan Desember 2021. Mulai tayangan Indonesia, Korea, anime, hingga bernuansa keluarga akan hadir di bulan ini.

Pelanggan Netflix Indonesia dapat menyaksikan puluhan tayangan terbaru termasuk serial populer Money Heist Part 5: Volume 2, drama Korea yang dibintangi Gong Yoo, hingga film yang dibintangi Sandra Bullock, Leonardo DiCaprio, dan Jennifer Lawrence. Berikut adalah enam rekomendasi tayangan Netflix edisi Desember 2021.

1. Money Heist Part 5: Volume 2

Dalam bagian puncak ini, Profesor (Alvaro Morte) menghadapi pertaruhan paling tinggi saat ia harus berjuang untuk mengeluarkan curian emas. Dan yang tak kalah penting, kelompoknya dari bank. Money Heist Part 5: Volume 2 yang penuh aksi mendebarkan ini akan tayang perdana pada Jumat, 3 Desember 2021.

2. The Unforgivable

Film terbaru Sandra Bullock ini akan membuat Anda sulit berpaling dari layar. Setelah keluar dari penjara akibat pembunuhan yang dilakukannya, seorang wanita harus menghadapi orang-orang yang tidak mau memaafkan masa lalunya dan bertekad untuk menemukan adiknya yang dulu terpaksa ia tinggalkan. The Unforgivable akan tayang pada 10 Desember 2021.

3. The Witcher: Season 2

Serial fantasi mengenai monster, sihir, dan takdir ini akan kembali dengan cerita baru. Geralt dari Rivia (Henry Cavill), yang percaya bahwa Yennefer (Anya Chalotra) telah mati di Pertempuran Sodden, membawa Putri Cirilla (Freya Allan) ke rumah masa kecilnya di Kaer Morhen, tempat yang menurutnya paling aman saat ini.

Dengan para raja, elf, manusia, dan iblis di Benua berjuang untuk meraih kekuasaan di luar tembok, Geralt harus melindungi Ciri dari sesuatu yang lebih berbahaya: kekuatan misterius yang dimiliki gadis ini. The Witcher: Season 2 akan tayang pada 17 Desember 2021.

4. Emily in Paris: Season 2

Musim terbaru serial ini menjanjikan keseruan, gemerlap fashion, dan kekacauan yang lebih banyak lagi. Di saat Emily (Lily Collins) mulai terbiasa dengan kehidupan barunya di Paris, konsekuensi dari sebuah malam yang penuh gairah bisa mengantarkannya kepada masalah baru. Petualangan Emily di kota Paris ini akan tayang pada 22 Desember 2021.

5. Don’t Look Up

Disutradarai oleh pemenang Academy Awards Adam McKay (The Big Short), film ini dibintangi oleh sederet aktor papan atas dunia seperti Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, dan Cate Blanchett. Don’t Look Up mengisahkan tentang dua ahli astronomi yang berkeliling ke berbagai media untuk memperingatkan umat manusia mengenai sebuah komet yang akan bertabrakan dengan Bumi. Sayangnya, hampir tak ada yang peduli dengan situasi gawat ini. Don’t Look Up akan tayang di Netflix pada 24 Desember 2021.

6. The Silent Sea

Sekelompok pengembara luar angkasa menjalani misi 24 jam yang berbahaya di bulan untuk mengambil sampel dari sebuah markas penelitian usang yang menyimpan sejumlah rahasia. Serial ini dibintangi oleh Gong Yoo, Bae Doona, dan Lee Joon. The Silent Sea akan tayang pada 24 Desember 2021.

Selain enam rekomendasi tayangan di atas, ada pula sejumlah film dan serial yang akan tayang di Netflix bulan ini. Untuk tayangan Indonesia, ada Slank Nggak Ada Matinya, Perahu Kertas 2, Malaikat Tanpa Sayap, Keramat, dan Kemarin.

Untuk tayangan Korea, Netflix menghadirkan Extreme Job, Miss & Mrs. Cops, Train to Busan, Rain or Shine: Season 1, dan The Devil Judge. Ada pula tiga serial original Netflix, yaitu Our Beloved Summer, The Hungry and the Hairy, dan Bulgasal: Immortal Souls.

Bagi pecinta anime, Netflix akan menghadirkan serial originalnya, Aggretsuko: Season 4 yang tayang pada 16 Desember 2021 dan STAND BY ME Doraemon 2 pada 24 Desember 2021. Untuk tayangan bertema keluarga ada Jurassic World Camp Cretaceous: Season 4, Back to the Outback, dan Sonic the Hedgehog. Netflix juga akan menayangkan Joker, The Power of the Dog, Hustlers, Single All The Way, Money Heist: From Tokyo to Berlin: Volume 2, dan David and the Elves.

