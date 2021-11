Menonton Film-film Pendek di Ajang Jakarta Film Week Ada di Vidio

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Film Week, sebuah festival film berskala internasional di Jakarta menyajikan film-film panjang maupun pendek. Dalam festival yang berlangsung 18 - 21 November 2021, pemutaran film dilakukan baik secara online maupun offline. Pemutaran film secara online eksklusif tayang hanya di Vidio.com.

Ditunjuk sebagai Festival Ambassador Jakarta Film Week, Shenina Cinnamon merasa ini adalah kesempatan bagus untuk bisa menikmati berbagai film yang tidak bisa disaksikan di banyak tempat secara mudah.

"Ini kita cuma tinggal datang untuk menyaksikan film tersebut. Mungkin juga film tersebut cuma sekali itu saja ditayangkan di negara kita. Ini sesuatu yang spesial, belum lagi kalau bisa ketemu dengan pembuat filmnya langsung,” ungkap Shenina dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 12 November 2021.

Bagi mereka yang ingin menyaksikan film-film pendek yang terpilih di Jakarta Film Week, aplikasi Vidio menyajikan banyak judul. Ada banyak pilihan film dengan durasi 8 – 30 menit. Film-film pendek ini terbagi menjadu dua kategori, Global Short – Competition dan Global Short – Non Competition.

Di Vidio sendiri hanya ditayangkan untuk film pendek yang masuk kategori Global Short – Non Competition. Salah satu film yang bisa disaksikan di Vidio adalah film Fifty Fifty. Film pendek berdurasi 24 menit ini disutradarai oleh sutradara muda Rofie Nur Fauzie. Film ini mengangkat kisah tentang menjadi tua yang dialami oleh semua manusia.

Film-film pendek yang diputar di Jakarta Film Week bisa disaksikan di Vidio. Foto: Vidio.

Kisah di film Fifty Fifty memfokuskan cerita pada tokoh Dona, seorang transgender yang kenyang dengan pengalaman dikucilkan oleh masyarakat. Dona yang mulai memasuki usia senja hidup di rumah singgah bersama dengan teman-temannya. Mereka berbagi pengalaman tentang trauma masa lalu menjadi seorang transgender.

Film lain yang ada di daftar putar adalah Joni’s Poster. Film berdurasi 10 menit ini disutradarai oleh Adrian Pratama P.W. Film bergenre drama ini menceritakan obsesi Joni, seorang tukang loak terhadap poster yang dipajang di kamarnya.

Film Joni’s Poster mendapatkan banyak nominasi dan penghargaan di ajang MIP Awards 2021, sebuah acara penghargaan yang diadakan oleh Mahasiswa Jurusan Film Universitas Multimedia Nusantara.

Atau bisa juga menyaksikan film The bookbinder yang berdurasi hanya 8 menit. Film bergenre drama keluarga ini disutradrai oleh Brahmastra Bayang Sambadha. Kisah film ini mengangkat seorang pria yang hidup sendiri di kios bukunya. Anaknya yang lama tidak dijumpainya datang menjemputnya untuk makan malam bersama, namun ditolak olehnya.

Film-film lain yang bisa disaksikan di Vidio adalah Anxietus Domicupus, Before 7 Days, Dilemma Maya, Don’t Be A Stranger, Honeymoon Package, Please Be Quiet, dan Special Course (Kudapan Spesial).

Sebagai aktor dan penikmat film, Shenina Cinnamon dengan sangat antusias mengajak siapapun untuk meramaikan Jakarta Film Week. “Siapapun khususnya generasi muda, ayo datang ke Jakarta Film Week. Rasakan serunya nonton film - film keren dari banyak negara. Nikmati atmosfer berpetualangan dari satu cerita ke cerita film berikutnya.” katanya.

DEWI RETNO

