BTS dan Coldplay akan Perdana Tampil Satu Panggung di American Music Awards 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar BTS dan Coldplay tidak perlu lama menunggu penampilan mereka bersama dalam satu panggung. BTS dan Coldplay dijadwalkan akan menjadi pengisi acara di ajang American Music Awards yang akan disiarkan, Minggu, 21 November 2021.

“Coldplay X BTS, pertama kalinya bersama di panggung @amas,” tulis akun Instagram resmi Coldplay, Rabu, 17 November 2021. Nantinya Coldplay dan BTS akan membawakan single mereka My Universe.

Sebelumnya BTS dipastikan akan tampil di ajang AMA 2021 membawakan lagu Butter kolaborasinya dengan rapper Megan Thee Stallion. Ini juga menjadi penampilan pertama BTS dan Megan dalam satu panggung. “Kami sangat senang membawakan kepada kalian penampilan WORLD PREMIERE dari BTS Butter secara langsung di @AMAs bersama teman kami Megan @theestallion,” cuit @BTS_official, Senin, 8 November 2021

BTS dan Coldplay pernah membawakan lagu ini secara bersama di acara Live at The Earthshot Prize 2021. Hanya saja, saat itu BTS tampil secara virtual dengan Coldplay berada di London. Coldplay sendiri membawakan lagu itu sendiri di beberapa penampilan terakhir mereka.

Coldplay merilis My Universe kolaborasinya dengan BTS, pada Jumat, 24 September 2021. Ini adalah kali pertamanya bagi Coldplay berkolaborasi dengan musisi dari Asia. “Dua hari sebelum Jumat, rilisnya My Universe dari Coldplay x BTS. Dan kami bisa bilang Coldplayers dan The Army sama semangatnya seperti kami. Ini beberapa tanggal #Myuniverse untuk jadwal kalian,” tulis Coldplay, Rabu, 22 September 2021.

Kolaborasi ini sebenarnya sudah diumumkan sejak 13 September 2021 melalui akun media sosial Coldplay dan BTS. Menjadi spesial karena Coldplay dan BTS berada dalam satu studio untuk merekam lagu ini. Momen ini dibagikan lewat video yang diunggah di akun TikTok BTS, Senin, 13 September 2021. “#ColdplayXBTS #MyUniverse Coming Soon,” tulisan di keterangan unggahan video itu. Lagu ini ditulis oleh Coldplay dan BTS.

Sebelum dengan Coldplay, BTS melakukan kolaborasi di antaranya dengan penyanyi Halsey, Ed Sheeran dan Megan Thee Stallion. Sementara Coldplay diketahui pernah berkolaborasi dengan Beyonce, Rihanna, Jay Z dan Emanuelle Kelly. Lagu My Universe ini dinyanyikan dalam bahasa Inggris dan Korea.

Untuk ajang AMA tahun ini, BTS masuk dalam nominasi Artist of the year bersama dengan Ariana Grande, Drake, Taylor Swift, The Weeknd dan Olivia Rodrigo. Selain itu BTS juga masuk nominasi untuk Favorit Pop Song dan Favorite Pop Duo or Group.

DEWI RETNO

