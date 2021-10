Tampil sebagai Muhammad Fatah, Lucinta Luna Mengaku Tidak Bahagia

TEMPO.CO, Jakarta - Lucinta Luna akhirnya mengakui kalau ia lelah berperan sebagai perempuan. Namun, ia tidak memungkiri perannya sebagai Lucinta Luna, ia maksudkan untuk mencari rezeki.

Tampil di kanal YouTube Boy William pada Selasa, 26 Oktober 2021, Lucinta hadir dengan berdandan sebagai pria. Menggunakan hoodie, celana panjang dan wig, Lucinta berusaha tampil seperti pria. “Gue operasi ke Thailand, biar orang tuh percaya gue perempuan. Lucinta Luna enggak ada, pura-pura dengan exist, ambisi terkenal. Setelah terkenal ya sudah,” ujarnya menggunakan suara baritonnya.

Selama berbincang dengan Boy, Lucinta menggunakan nama aslinya, Muhammad Fatah. Ia menceritakan masa kecilnya yang dikelilingi banyak perempuan. “Gue banyak saudara, kakak gue kebanyakan perempuan. Dari kecil ada rasa kemayu-kemayu, ngerasa lebih cengeng,” ujarnya bercerita.

Bahkan menurutnya, sang ibu tahu kalau Fatah kecil lebih kemayu dari anak laki-laki sebayanya. Orang tuanya pun memutuskan Lucinta untuk masuk ke Sekolah Teknik Menengah atau STM. “Gue ngerasa ketakutan. Karena dari kecil lebih nyaman main sama cewek, didandanin dimake up ini, gue diem aja. Karena kan kecil tuh gue imut, cakep,” tuturnya.

Benar saja, karena saat bersekolah, ia sering mengalami kejadian tidak mengenakkan. Teman-temannya melihatnya sebagai sosok yang lemah. “Gue dibully, ditelanjangin, dilecehin secara seksual,” katanya.

Entah kapan akhirnya Lucinta memutuskan untuk total menjadi perempuan. Menurutnya, perjuangan untuk mengubah fisiknya seperti sekarang sangatlah keras. “Lu udah berhasil menjadi seorang Lucinta Luna, are you happy?” tanya Boy.

“Gue enggak happy, takut dengan dosa, ngerasa gini, kalau bangun tidur, gue lihat (fisik) berubah, waktu kecil bentuknya gak kayak gini. ‘Ya Allah, gue harus gimana, bisa gak gue balik lagi,” katanya menjawab Boy.

Lucinta juga mengaku kalau baginya sosok Lucinta Luna, hanya sekedar mesin ATM baginya. Karena dengan menjadi Lucinta Luna, ia bisa dibuat cantik, lucu dan apa saja. “Duit masuk, dapet uang dari situ. Gue lebih ke Muhammad Fatah,” ujarnya.

Pura-pura lelah, di akhir video Lucinta mengaku tetap ingin kembali ke kodratnya sebagai Lucinta Luna. Sambil membuka wignya, Lucinta kembali ke suaranya yang biasa dan bersikukuh bukan ia yang bicara di sepanjang video itu. Seorang pria bernama Yanto sampai dihadirkan dan disebut sebagai dubber dari suara bariton Lucinta.

Netizenpun ramai berkomentar tentang Lucinta Luna di akun YouTube Boy William. “Jujur, entah dia itu LL atau M. Fattah, tapi gue respect banget sih sama diri dia yang sekarang, karena gak banyak orang bisa terima sama kondiri dirinya sendiri. We Love U kak,” tulis Sptrakori_official. “Salut sama ni orang, terlepas dia banyak gimmick, akting, drama dan lain-lain. Di sini dia mau speak truth about himsef, that’s another level of courages,” tulis @nizar arifin. “Terharu banget nontonnya, semoga berkatmu main berlimpah. GBU,” tulis petra james.

