Intip Hubungan Saling Mendukung Mikha Angelo dan Gregoria Mariska Tunjung

TEMPO.CO, Jakarta - Pebulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung ternyata sudah lama menjalin hubungan dengan Mikha Angelo. Pasangan ini sudah berpacaran selama tiga tahun. Meski berbeda profesi, keduanya kerap memberi dukungan melalui unggahan Instagram dan Twitter mereka.

Seperti saat Gregoria harus pergi untuk mengikuti Kejuaraan Uber Cup di Denmark, 9-17 Oktober 2021, yang menempatkannya sebagai tunggal pertama Indonesia. Padahal saat itu, mereka baru saja merayakan tiga tahun kebersamaan mereka pada 6 Oktober 2021.

“Merayakan 3 tahun pacaran dengan idola sendiri. Sedih kali ini lagi ditinggal kerja ke Denmark. To the most beautiful and strongest person i know, you deserve the world. Through anything i will love you, @gregoriamrska,” tulis Mikha.

Unggahan ini langsung dikomentari oleh Gregoria yang fokus kepada foto yang digunakan Mikha. Fotonya berdua dengan Mikha dengan berbagai gaya rupanya sering digunakan Mikha untuk acara lain.

“Fotonya sama yang dipakai untuk ucapin aku ulang tahun. Maklum jarang sekali ketemunya, sekalinya ketemu sebentar, ndak foto juga hadeh gimana sih. I miss you and take careee,” tulis gadis asal Wonogiri, Jawa Tengah ini.

Pebulutangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung bersiap melakukan servis ke arah tunggal putri Thailand Ratchanok Intanon dalam perempat final Olimpiade Tokyo 2020 di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang, Kamis, 29 Juli 2021. Gregoria gagal melaju ke perempat final setelah kalah 12-21, 19-21 dari Ratchanok Intanon ANTARA/Sigid Kurniawan

Vokalis grup The Overtunes ini juga sering mengunggah perasaan bangga terhadap kekasihnya ini. Seperti saat Gregoria menjadi wakil Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020. “She’s living her dream and i’m all for it,” tulis alumni ajang X Factor ini di Instagram, 22 Juli 2021.

Berbeda dengan Mikha yang aktif di media sosial, Gregoria jarang mengunggah kebersamaan mereka. Namun Gregoria tetap mengunggah dukungan untuk proyek baru kekasihnya di bidang musik. “#AmateurStageOne !! dont know how to put in words how proud i am. mai deiz ciamik sekali u,” tulisnya 30 November 2020.

Mikha pertama kali mengunggah foto bersamanya dengan Gregoria pada 12 Oktober 2018. Bahkan untuk menandakan dua tahun kebersamaanya, Mikha mengeluarkan single yang berjudul Too and More. “Too and More @gregoriamrska. 2 years ago she became a part of me. And life has been wonderful since. Each time you say i love you, i love you too and more Gregoria ,” tulisnya 6 Oktober 2020.

Baik Gregoria Mariska Tunjung maupun Mikha Angelo sudah saling mengenal keluarga masing-masing. Saat Natal, Gregoria tak canggung merayakannya bersama keluarga besar Mikha Angelo. Terlihat dari foto yang diunggah Mikha, ia diterima dengan hangat oleh keluarga kekasihnya.

DEWI RETNO

