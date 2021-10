Usai Song Joong Ki, Kini TWICE Jadi Star Ambassador Scarlett

TEMPO.CO, Jakarta - TWICE menjadi star ambassador pada produk kecantikan Scarlett milik Felicya Angelista, artis sinetron dan presenter. Ia menjadi duta bintang kedua dari Korea Selatan setelah Song Joong Ki.

Kabar dipilihnya grup idola yang bernaung di bawah agensi JYP Entertainment ini, diungkapkan Felicya Angelista di akun Instagramnya pada Sabtu, 16 Oktober 2021. "Welcoming our Star Ambassador, Twice! Saranghaeeee eonnieee," tulis Felicya mengawali keterangan unggahannya yang memperlihatkan foto sembilan anggota TWICE.

Felicya kemudian mengunggah video saat personel Twice bergaya mempromosikan semua produk Scarlett. Di video, sembilan anggota TWICE yakni Momo, Dahyeon, Nayeon, Jihyo, Chaeyeong, Sana, Jeongyeon, Mina, dan Tzuyu diperkenalkan satu-satu sambil memperlihatkan produk Scarlett.

"Terima kasih Tuhan Yesus. Benar-benar speechless bisa jadiin @twicetagram jadi Star Ambassador @scarlett_whitening. Masih kayak mimpi. Semua karena kebaikan Tuhan," tulis Felicya pada unggahan video, setengah jam lalu itu.

Istri Caesar Hito ini berharap, usaha yang sudah dirintisnya sejak empat tahun lalu itu bisa terus berkembang. "Doain supaya Scarlett bisa jadi produk lokal kebanggaan Indonesia dan go international! I Love you all so much!" tulisnya.

Unggahan Felicya Angelista ini disambut gembira oleh ONCE, nama penggemar TWICE. Mereka saling bersahutan di Twitter melihat artis idolanya menjadi Star Ambassador Scarlett Whitening menyusul Song Joong Ki. Kata kunci #TWICExSCARLETT ikut menjadi trending topic di Twitter. "Gokill! Jangan kasih kendor ONCE khususnya ONCE INdonesia!!!! Scarlett with Twice," cuit @oneto9_info.