Lakukan untuk Diri Sendiri, Alasan Adele Ogah Berbagi Tips Diet Selama Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Adele untuk pertama kalinya berbagi prosesnya dalam menurunkan berat badannya. Selama ini ia memang tidak pernah membagikan proses yang dijalaninya hingga bisa langsing seperti sekarang. Ada alasan sendiri bagi Adela, untuk tidak membagikan hal itu kepada netizen.

"Orang kaget karena aku tidak membagikan 'journey'ku. Mereka terbiasa melihat orang mendokumentasikan segalanya di Instagram, dan banyak orang di posisiku akan mendapatkan kontrak besar dengan merek diet. Aku tidak peduli. Aku melakukan itu untuk diriku sendiri dan bukan orang lain. Jadi kenapa aku harus berbagi? Aku tidak melihat itu menyenangkan, ini tubuhku,” ujarnya kepada Giles Hattersley untuk British Vogue, seperti dilansir People, Kamis 7 Oktober 2021.

Adele mengungkapkan dia menjadi ketagihan olahraga dan saat mengalami kecemasan dia akan latihan dua sampai tiga kali sekali. Ia menjabarkan olahraga apa saja yang ia lakukan setiap kali.

“Aku angkat berat di pagi hari, lalu aku biasanya hiking atau bertinju di sore hari, lalu pergi dan melakukan kardio di malam hari," ujar penyanyi yang dikenal dengan lagu Someone Like You.

Adele menjadi model majalah Vogue Amerika dan Inggris. Instagram.com/@adele

Setelah tekun menjalani latihan seperti itu selama 3 tahun, Adele berhasil turun sampai sekitar 45 kg. Adele menekankan semua olahraga itu ia lakukan bukan soal menurunkan berat badan. “Tapi selalu tentang menjadi kuat dan memberikan waktu padaku setiap hari tanpa ponsel,” ujar ibu satu anak ini.

Penyanyi peraih 15 Grammy Award ini sadar kemunculannya dengan tubuh yang baru telah mengejutkan penggemarnya. Mei 2020, Adele tampil dengan tubuh yang sangat jauh berbeda dengan yang biasa dilihat penggemar. “Tubuhku telah menjadi obyektivitas sepanjang karierku. Sekarang tidak lagi,” katanya.

Adele paham, kenapa banyak perempuan merasa tersakiti soal berat badan. Ia sadar, dengan tampilan barunya ini, ia mewakili beberapa perempuan yang pernah menjalani proses sepertinya. “Tapi aku masih orang yang sama. Dan hal buruk dari semuanya adalah percakapan paling brutal antara sesama wanita tentang tubuhku. Aku sangat kecewa dengan itu, itu melukai perasaanku,” ujar penyanyi asal Inggris ini.

Kepada Hattersley, Adele mengungkapkan berkurangnya berat badan tidak mengubah apa yang ia rasakan tentang tubuhnya atau orang lain. Menurut dia, orang tidak perlu memiliki berat badan lebih untuk menjadi body positive. “Kamu bisa menjadi bentuk atau ukuran apa saja,” kata penyanyi yang bersiap merilis single baru Easy on Me ini.

Adele kembali mencuri perhatian publik karena tampil menjadi model sampul Vogue untuk Inggris dan Amerika/Foto: Instagram/Vogue Magazine

Saat Adele memamerkan fotonya yang hampir tidak bisa dikenali di Instagram pada Mei untuk merayakan ulang tahunnya, beberapa penggemar merasa takut bahwa menurunkan berat badan sebanyak itu tidak sehat. Penurunan berat badan Adele menjadi perhatian penggemarnya. Sebagian memuji, sebagian lagi menegurnya dengan keras karena dianggap terlalu dramatlis.

Penurunan berat badan ini terjadi berkat diet sirtfood yang dia jalani. Diet yang juga diikuti Pippa Middleton, adik Kate Middleton, berfokus pada protein sirtuin, yang ditemukan dalam kale, minyak zaitun extra virgin, soba, blueberry dan matcha. Tapi, diet ini juga memungkinkan pengikutnya makan cokelat hitam dan minum anggur merah.

Pada saat tampil di Saturday Night Live, 24 Oktober 2020, Adele sempat bercanda mengenai penurunan berat badannya. "Saya tahu saya terlihat sangat, sangat berbeda sejak terakhir kali Anda melihat saya," kata dia. "Tapi sebenarnya, karena semua larangan Covid ... Saya harus bepergian dengan ringan dan saya hanya bisa membawa setengah dari saya," ujar dia bercanda. "Dan ini setengah yang aku pilih."

DEWI RETNO | BRITISH VOGUE | PEOPLE

