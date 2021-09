Unggah Foto Bareng Clairine Clay Jelang Nikah, Joshua Suherman Minta Doa Restu

TEMPO.CO, Jakarta - Joshua Suherman mengunggah foto bersama tunangannya, Clairine Clay. Kompak mengenakan kemeja putih, keduanya mengisyaratkan bahwa tanggal pernikahan mereka semakin dekat.

Foto tersebut cukup unik dan berbeda dari calon pasangan suami istri pada umumnya. Joshua mengubah latar belakang foto yang awalnya berwarna merah menjadi salah satu sudut ruangan. Latar belakang tersebut diketahui diganti olehnya dari adanya warna merah di bagian rambut mereka.

"Lo punya 2 sifat buruk tapi punya 3 sifat baik, you still win the game.. Mohon doa restu!" tulis Joshua dalam keterangan foto yang diunggahnya di Instagram pada Sabtu, 25 September 2021.

Foto serupa juga diunggah oleh Clay di Instagram pribadinya. Namun Clay menggunakan latar belakang seakan berada di dalam mobil. Pemilik nama Clairine Christabel itu semakin memastikan kalau mereka sedang mempersiapkan acara pernikahan. "Otw pelaminan," tulis Clay pada keterangan foto.

Joshua Suherman melamar Clairine Clay pada Maret 2021 lalu. Acara lamaran tersebut dihadiri sejumlah sahabat seperti Brandon Salim dan Davina Aurel. "Saya berusaha ke depannya nggak ngepost caption dengan quotes-quotes relationship 'mbelgedhes' yang dulu tak taek-taekin. Terima kasih semua yang sudah bantuin rela swabtest dulu @clairineclay," tulis Joshua Suherman.

Sebelum menikah, Joshua dan Clay memutuskan untuk membuat tato di tubuhnya. Mereka memilih foto keluarga sebagai gambar yang ditato di bagian tangan. “Karena bentar lagi aku dan Jojo nikah. Tinggalnya sudah enggak sama keluarga lagi, sudah punya keluarga sendiri. Jadi sebenarnya simbolis saja ada foto keluarga yang permanen di badan hehehe,” tulis Clay membalas pertanyaan netizen di akun Instagramnya pada Minggu, 19 September 2021.

Joshua Suherman memilih foto keluarga saat ia masih kecil untuk ditato di tangan kanan bagian dalam sedangkan Clairine Clay memilih foto lawas kedua orang tuanya yang sedang berkuda. Tato tersebut sengaja Clay tempatkan di tanda lahir yang ada di lengan bagian dalamnya. “Papa dan mama di tanda lahirku,” tulis Clay pada keterangan foto.

