Makin Go Public, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana Saling Balas Lagu Romantis

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan yang baru bertunangan, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana semakin terbuka menunjukkan keromantisan mereka di hadapan publik. Untuk pertama kalinya, mereka mengunggah foto bersama di Instagram pribadi masing-masing.

Ayu Ting Ting membagikan empat foto yang diabadikan saat acara lamarannya dengan prajurit TNI yang akrab disapa Dhana itu. Foto pertama, Ayu menyandarkan kepalanya di bahu Dhana yang membelakanginya. Putri semata wayang Ayu, Bilqis Khumairah Razak, turut menyaksikan hari bahagia tersebut dan berfoto bersama calon ayah sambungnya. Bilqis berdiri di tengah sambil dipeluk oleh Ayu dan Dhana yang saling bergandengan tangan.

Ayu Ting Ting bersama tunangannya, Muhammad Fardhana dan putrinya, Bilqis Khumairah Razak dalam acara lamaran. Foto: Instagram/@mom_ayting92_

Foto berikutnya, Ayu dan Dhana berdiri berhadapan. Keduanya menunjukkan kebahagiaan mereka dengan senyum lebar. Foto terakhir, mereka bergandengan tangan dan lagi-lagi tersenyum ketika melihat satu sama lain. Ayu melengkapi foto-foto itu dengan tulisan, "Bismillah (emotikon hati berwarna putih)."

Selain itu, Ayu juga menyematkan lagu Kembang Perawan yang dinyanyikan oleh Gita Gutawa. "Kini kumulai mengerti artinya cinta, walau senda tawa namun hatiku mulai merasa, bila dekat lelaki aku pun malu," demikian penggalan lirik yang dipilih Ayu.



Ayu Ting Ting Bukan Cinta Pertama Muhammad Fardhana

Unggahan Ayu itu dibagikan kembali oleh Muhammad Fardhana di Instagram Story. Seolah mengutarakan perasaannya, Dhana menggunakan lagu Cintanya Aku yang dinyanyikan Arsy Widianto dan Tiara Andini. Dalam liriknya, Dhana seperti mengungkapkan meskipun Ayu bukanlah cinta pertamanya, namun dia ingin penyanyi bernama asli Ayu Rosmalina itu adalah cinta terakhirnya.



"Kau bukan cinta pertamaku, namun aku berharap, mulai hari ini saat ini, engkau cintanya aku," demikian liriknya.

Janji Muhammad Fardhana ke Ayu Ting Ting

Tidak sampai di situ, Dhana juga mengunggah sebuah foto lamaran mereka yang digelar dengan konsep serba putih itu. Keduanya duduk berhadapan, Dhana dan Ayu memamerkan cincin pertunangan di jari manis tangan kiri mereka.

Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana dalam acara lamaran. Foto: Instagram/@derazala

Dhana melengkapi foto tersebut dengan tulisan, "Alhamdulillah (emotikon cincin)," dan menggunakan lagu Wherever You Are milik ONE OK ROCK, band rock terkenal asal Jepang. Anggota TNI berpangkat Lettu yang pernah menempuh pendidikan di Jepang ini seperti sedang mengungkapkan cinta dan janji setianya kepada Ayu lewat lagu tersebut.

"Kau orang yang membuatku tergila-gila, satu-satunya yang sangat aku cintai. Di dalam pusat cintaku, ini semua tentang kamu. Di manapun kamu berada, aku akan selalu membuatmu tersenyum. Di manapun kamu berada aku akan selalu di dekatmu," demikian lirik yang disematkan oleh Dhana di foto bersama calon istrinya.

Janji itu tidak hanya diutarakan oleh Dhana saja. Ayu juga membagikan ulang foto itu di Instagram Story dengan diiringi Lagu Pernikahan Kita dari Arsy Widianto dan Tiara Andini. Liriknya yang digunakan Ayu adalah "Demi Tuhan aku berjanji padamu, akan selalu setia, dan menjaga setiap langkahku."

Unggahan ini dikomentari oleh ibunda Ayu, Umi Kalsum, yang meminta agar Dhana bisa mencintai putri sulungnya dengan tulus. "Sayangin anak ibu cintai dia seperti Ayu mencintai kamu," tulis Umi Kalsum.

