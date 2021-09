Sempat Merana karena Cinta, Ridwan Kamil Temukan Bahagia Sejati Bersama Atalia

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rupanya pernah merasakan merana karena cinta. Namun, bagi Ridwan, semua itu hanya masa lalu, karena kini sudah bahagia dengan istrinya, Atalia Praratya.

Saat menjadi tamu di acara podcats Curhat Bang Denny Sumargo, Kamis, 9 September 2021, Ridwan menceritakan tahun tersulit dalam hidupnya. Ridwan menyebut tahun tersulit dalam hidupnya terjadi di tahun terakhir kuliahnya. “Saya ditinggal cinta pertama saya yang kawin sama orang. Yang aku kira my true love. Dia menikah dengan seseorang, meninggalkan saya yang lagi berjuang,” ujar Ridwan mengenang.

Bukan hanya ditinggal kekasih, tapi saat itu Ridwan juga ditinggal ayahnya untuk selama-lamanya. Ridwan ingat betul saat mengurus tugas akhir kuliahnya, ia harus bolak balik ke rumah sakit menjenguk ayahnya yang dirawat di ruang ICU. “Sudah ITB susah lulus, pacar yang jadi harapan dan pegangan motivasi malah ninggalin, ayah yang memotivasi saya masuk ITB meninggal,” kata mantan Wali Kota Bandung ini.

Menghadapi cobaan berturut-turut tidak lantas membuat Ridwan terpuruk. Ia mencoba menyalurkan amarahnya menjadi sebuah prestasi. “Pokoknya saya harus lulus lebih baik demi ayah saya dan saya jadi lulusan terbaik. Tapi sebelumnya, nangis bombay adalah sendirian,” ujarnya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Ketua TP-PKK Provinsi Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil saat menghadiri Kajian Virtual Majelis Taklim Pakuan Juara via konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (11/7/2021). (Foto: Rizal/Biro Adpim Jabar)

Kini Ridwan tidak lagi merasakan penyesalan atas masa lalunya yang ditinggal menikah. Istrinya, Atalia Praratya, menurut Ridwan, jauh lebih baik dari mantannya. “Kesimpulan, kamu-kamu yang diputusin, Tuhan lagi menyelamatkan kamu dari orang yang tidak layak dapatin kamu. Dapat gantinya lebih baik,” tuturnya.

Melihat besarnya cinta Ridwan Kamil pada keluarganya, Denny Sumargo bertanya siapa yang akan dipilh Ridwan di masa tuanya nanti, istri atau anak? “Istri, karena anak titipan Tuhan, we don’t own our children, itu hanya dititipkan Tuhan kepada kita. Di usianya nanti anak kita akan berpisah dengan kita untuk menjemput takdirnya sendiri. Di saat momen itu terjadi, istri akan tetap bersama kita,” ujar pria yang dipanggil gubernur arsitek ini.

Jika takdir menentukan, Ridwan Kamil ingin bersama dengan istrinya sampai akhir kematian. Ia tidak menampik, sebagai manusia yang butuh perhatian, ia masih sangat membutuhkan istri. Ketika ditanya Denny apa hal terbaik yang pernah diberikan Atalia pada Ridwan? “Memaafkan,” kata Ridwan.

DEWI RETNO

