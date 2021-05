Kim Kardashian dan Anak-anak Beruntun Positif Covid-19, Mulai dari Saint West

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian mengungkapkan dia dan anak-anaknya pernah terinfeksi Covid-19 bersama. Kondisi kesehatan mereka cukup mengkhawatirkan, namun Kim berusaha tetap tenang agar daya tahan tubuh tetap terjaga.

Sebuah trailer teaser Keeping Up With The Kardashians pada Kamis malam, 27 Mei 2021, menunjukkan bagaimana Saint West menjadi orang yang pertama terkena virus corona. Saat itu Saint yang berusia 5 tahun lebih rewel dari biasanya. Dia batuk parah dan menangis.

Setelah menjalani tes Covid-19, barulah ketahuan kalau Saint West positif terinfeksi Covid-19. Kim Kardashian menduga putranya itu tertular saat berada di sekolah. Aktivitas belajar di sekolah sudah kembali berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kim Kardashian merawat Saint West di rumah bersama tiga anak-anaknya yang lain. Dan akibatnya, semua jadi tertular Covid-19. North West merasakan keluhan yang sama setelah kondisi kesehatan Saint West membaik. Begitu juga dengan Kim yang sempat demam hingga 40 derajat celcius.

Kim Kardashian dan putra keduanya, Saint West. Instagram.com/@kimkardashian

Dengan kondisi kesehatan ibu dan anak-anak yang begitu berat, maka seluruh proses produksi serial televisi Keeping Up With The Kardashian harus berhenti selama sekitar dua minggu atau sampai mereka benar-benar pulih. Kim Kardashian dan anak-anaknya harus menjalani karantina.

Pada awal pekan ini, sumber di keluarga Kim Kardashian menyatakan kondisi kesehatan anak-anak sudah lebih baik. Hasil tes menunjukkan mereka negatif Covid-19. Tinggal Kim Kardashian yang belum juga pulih.

Saudari Kim Kardashian, Khloe Kardashian juga pernah terinfeksi Covid-19 pada akhir 2020. Dia menceritakan kondisinya saat mulai mengalami gejala sampai benar-benar sembuh dalam serial Keeping Up With The Kardashian. Begitu juga Kanye West, mantan suami Kim yang sempat positif Covid-19 pada pertengahan 2020.

