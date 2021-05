Felicya Angelista Wisuda Dapat Cum Laude, Caesar Hito: Ada yang Nebeng Gelar

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Felicya Angelista berhasil menamatkan kuliah dan bergelar Sarjana Ekonomi dari Institut Bisnis Nusantara. Istri dari Caesar Hito ini juga meraih pencapaian yang membanggakan karena mendapatkan predikat Cum Laude.

"Aku yang cuma berharap lulus, Tuhan Yesus kasih predikat Cum Laude. Makasih banyak Tuhan Yesus," tulis Felicya Angelista di Instagram pada Sabtu, 23 Mei 2021. Dalam unggahan itu, dia mengenakan toga wisuda dan menunjukkan piagam penghargaan.

Felicya juga menceritakan sekelumit pertanyaan orang lain yang biasa disampaikan kepadanya. Dulu dia pernah ditanya 'kapan nikah?'. Lalu dia jawab, 'tunggu lulus kuliah'. Pernyataan ini sesuai dengan kenyataan.

Feliciya Angelista menikah dengan Caesar Hito pada 9 Januari 2021, setelah dia selesai sidang skripsi dan dinyatakan lulus sarjana. "Sekarang wisuda dan enggak menyangka wisudanya enggak sendirian, tapi berdua dengan my sweet little angel," kata Felicya yang tengah hamil tiga bulan ini.

Felicya Angelista bersama Caesar Hito. Foto: Instagram

Caesar Hito bangga kepada Felicya. "Felicya Angelista, my super wife wisuda," tulis Caesar. "Hasil susah payah kuliah sambil kerja akhirnya terbayar lunas plus bonus lulus cum laude."

Caesar Hito berseloroh ada yang nebeng gelar Sarjana Ekonomi dan predikat Cum Laude istrinya. "Si dedek masih di perut sudah nebeng gelar," tulisnya bercanda.

Felicya Angelista menyampaikan terima kasih kepada Caesar Hito karena menjadi suami yang siaga dan sabar menghadapi ibu hamil pecicilan. "I love you so much Caesar Hito," tulisnya.

Felicya Angelista juga menceritakan bagaimana dia kebingungan menentukan busana wisuda yang akan dipakai karena sedang hamil. Akhirnya Felicya mendapatkan kebaya yang dia inginkan dan nyaman untuk ibu hamil. "Kebayanya tetap egelan, kece, dan tetap terlihat ramping singset meski lagi hamil," tulisnya.

