Song Joong Ki - Suzy Diisukan Bintangi Drama The Youngest Son of Chaebol Family

TEMPO.CO, Jakarta - Pecinta drakor dihebohkan dengan kabar Song Joong Ki dan Bae Suzy akan beradu peran di drama yang akan datang berjudul The Youngest Son of Chaebol Family. Kabar ini pertama kali tersebar di Twitter dan disambut baik oleh netizen.

Akun Twitter @kdramacasting mengunggah sejumlah jadwal drama JTBC tahun 2021. Dalam beberapa cuitannya pada Selasa, 18 Mei 2021, terlihat kalau pemeran Vincenzo itu akan menjadi pemeran utama di drama yang akan datang.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah penggemar mulai berspekulasi kalau Suzy akan menjadi lawan mainnya di The Youngest Son of Chaebol Family. "Ada rumor cukup lama di DC tentang The Youngest Son of Chaebol Family menjadi drama Suzy berikutnya. Dan sekarang ada Joong Ki sebagai pemeran utama pria di sini. Apakah kita akhirnya mendapatkan Suzy x SJK? Apakah saya siap untuk itu?" tulis @Seonbaetoki di Twitter pada Rabu, 19 Mei 2021.

Meski baru rumor dan belum ada pengumuman resmi dari agensi Song Joong Ki dan Bae Suzy, netizen tetap bersemangat menyambut keduanya dalam satu drama. "Berharap rumor ini menjadi nyata, tidak sabar melihat Suzy untuk dramanya," tulis @powerfulsuzybae. "Kalau confirmed, m*dar gue," tulis @ooneeoul. "Daebak bakal pecah kalau ini beneran," tulis @stelaacarolina.

Dilansir dari Kdrama Stars, pada Oktober 2020, JTBC dikabarkan mengonfirmasi bahwa jaringan penyiaran akan merilis adaptasi dari novel web populer Samkyung, The Youngest Son of Chaebol Family. Drama berbasis webtoon ini akan disutradarai oleh sutradara Jung Dae Yoon, sutradara untuk drama I am Not a Robot dan W.

The Youngest Son of Chaebol Family dijadwalkan tayang tahun 2021. Skenario ditulis oleh Kim Tae Hee, menceritakan tentang balas dendam yang mengikuti kisah seorang pria yang dituduh oleh keluarga chaebol (konglomerat) karena penggelapan uang meski menunjukkan kesetiaannya kepada seluruh kelompoknya. Ini juga mendorong keluarga kaya untuk membunuhnya secara brutal. Anehnya, dia terlahir kembali sebagai anak bungsu dari keluarga dengan motif menghancurkan semua yang mereka miliki.

Jika rumor itu benar, pasti akan dahsyat saat dua bintang papan atas Korea berwajah sama-sama rupawan, Song Joong Ki dan Suzy akan bermain dalam satu drama. Apakah dunia pergosipan akan terguncang seperti yang biasanya terjadi saat Song Joong Ki membintangi drama Korea. Enggak sabar kan?

