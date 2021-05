Aldi Taher Minta Dipertemukan dengan Uus oleh Deddy Corbuzier: Bayar Rp 3,5 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Aldi Taher minta Deddy Corbuzier mempertemukan dia dengan komika Uus. Permintaan itu disampaikan oleh Aldi Taher setelah Uus menyatakan tak ingin bertemu dan berteman lagi dengannya di YouTube Deddy Corbuzier pada Selasa, 11 Mei 2021.

"Enggak mau berteman apa enggak mau diingatkan yang baik? Deddy Corbuzier, ingetin gue juga teman, kalo gue khilaf maksiat," tulis Aldi Taher di Instagram pada Selasa, 11 Mei 2021. Aldi Taher mengaku rindu dengan Uus karena dulu mereka pernah tampil dalam acara yang sama.

Seperti sebelumnya saat diundang Deddy Corbuzier, Aldi Taher kembali meminta bayaran dengan alasan butuh uang. "Temuin gue sama Uus di podcast elu bang bro Deddy Corbuzier. Kangen gue sama dia. Dulu sering ketemu di Inbox doang, pengen cium pipinya. Btw tetep bayar gue Rp 3,5 juta ya, enggak munafik gue BU (butuh uang)," tulisnya.

Di podcast Deddy Corbuzier, Uus mengatakan merasa terganggu dengan komentar Aldi Taher terhadap penampilannya di YouTube's Got Talent yang dibuat oleh SkinnyIndonesian24 pada Agustus 2020. Aldi Taher merasa kata-kata kasar yang dilontarkan Uus dapat merusak generasi bangsa. Meski tidak bisa menandai akun Instagram Uus karena diblokir, Aldi Taher memilih menanggapinya dengan mengunggah foto Uus di Instagramnya.

Komika Rizky Firdaus atau Uus menjadi tamu podcast Deddy Corbuzier. Foto: YouTube Deddy Corbuzier

"Kalo jagoan, akuin dunk. Minta maaf juga atas postingan maksiat Andovi da Lopez yang lu akui bilang bicara kasar di podcast Deddy Corbuzier atau hapus. Tapi ujung-ujungnya gue cuma ingetin. Gue enggak bisa atau ya suda yuks buka blokirnya Uus us us us hush," tulis Aldi Taher.

Aldi Taher yang mengaku sebagai raja pansos (panjat sosial) merasa Uus terlalu membawa perasaan alias baper dalam masalah ini. Padahal Aldi Taher hanya ingin mengingatkan untuk berhenti melakukan hal-hal yang maksiat. "Diingetin stop maksiat aja pada baper, apa lagi diingetin lakuin maksiat. Ingetin gue juga ya stop maksiat. Jangan ingetin gue lakuin maksiat. I love you so much," tulisnya.

Uus sudah menjelaskan kalau kata-kata kasar yang dia lontarkan dalam konten YouTube tersebut adalah bagian dari penampilannya. "Gua kan ngomong-ngomong kasar di situ sebenarnya buat performance, kayak sarkasme terhadap industri, YouTube segala macam, satire. Nah, dia enggak nyampe pak. Dia marah-marah, dia bilang 'turunkan postingan maksiat perusak generasi bangsa'," kata Uus di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Selasa, 11 Mei 2021.

