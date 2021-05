Raditya Oloan Amat Kritis Usai Negatif Covid, Joanna Alexandra Minta Doa Netizen

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Joanna Alexandra mengabarkan kondisi suaminya, yang sedang menjalani perawatan karena Covid-19 di RS Persahabatan amat kritis. Ia pun meminta doa netizen kepada mantan aktor yang kini menjadi pendeta itu.

"Please stand with me in prayer...Ini foto semalam sebelum mau masuk ICU dan hp-nya mau diambil. Sekarang Radit di ICU, kondisi sangat kritis mau pake ventilator.. Tolong doakan," tulisnya di akun Instagramnya, Sabtu, 1 Mei 2021.

Ia meminta doa afirmasi dari pengikutnya dan suaminya agar yakin saat meminta pertolongan Tuhan. "Nyatakan kesembuhan, kekuatan, kedamaian, dan apapun yang terlintas dalam pikiran Anda," ucapnya meminta.

Tapi ia menekankan, dari hasil tes PCR kepada suaminya, saat ini sudah dinyatakan negatif. Untuk itu, ia meminta netizen tidak menawarkan aneka pengobatan untuk suaminya.

Aktivis Ayah ASI Raditya Oloan beserta istrinya Joanna Alexandra berbagi pengalaman mereka saat memberikan ASI eksklusif kepada empat buah hatinya di Jakarta Pusat, Jumat 9 Agustus 2019, TEMPO/ Galuh Putri Riyanto

"By the way, buat teman-teman please jangan dulu tawarin atau saranin produk-produk atau terapi buat penyembuhan covid yaa, ini udah bukan kasus covid lagi, udah negatif. Kami membutuhkan doa-doa kalian," tulisnya.

Dua hari lalu, Joanna mengunggah fotonya bersama Raditya disertai keterangan yang mengharapkan kesembuhan bagi suaminya. "Cepet sembuuuuh, cepet pulaaaaang, cepet peluk-peluk aku sambil buru-buru bilang udahaaan. Rumah enggak sama tanpa kamu," tulisnya.

Ibu empat anak ini sebelumnya menjelaskan, hampir seluruh keluarga dinyatakan positif Covid-19 termasuk para asisten rumah tangga. Hanya putri ketiganya yang negatif. Walhasil, mereka harus menjalani isolasi dan perawatan di Wisma Atlet.

Adapun Raditya dibawa ke RS Darurat Covid-19 di Wisma Atlet. Tapi lantaran terus memburuk, Raditya dipindahkan ke RS Persahabatan.

Joanna Alexandra dan Raditya Oloan bertemu di film Catatan Akhir Sekolah. Keduanya menikah di usia muda. Joanna berumur 20 tahun adapun Raditya 23 tahun. Dalam perjalanan spiritualnya, Raditya mulai mempelajari alkitab hingga kini menjadi pendeta.

Baca juga: Demi Pengobatan Anak, Joanna Alexandra Rela Jual Rumah