Semangati Atalia Praratya, Ridwan Kamil Tulis I Love You Pakai Lipstick Istri

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil unjuk kebolehannya sebagai suami yang romantis. Ia menyemangati istrinya, Atalia Praratya yang tengah melakukan isolasi mandiri lantaran dinyatakan positif Covid-19. Ia unjuk kebolehan menulis terbalik di kaca agar bisa dibaca istrinya dengan jelas.

Di kaca itu, Ridwan Kamil yang divideoin istrinya, menulis kalimat yang memberikan dukungan total kepada Atalia. "I love you. Get well soon," tulisnya diakhiri dengan menggambar tiga hati untuk menunjukkan cintanya kepada Atalia dan diunggah di akun Instagramnya, Ahad, 18 April 2021. Usai menulis kalimat cinta, Emil melongok ke bawah tulisan melihat ke arah kamera dan memberikan tanda cinta ala Korea lewat jari tangannya.

Pada unggahan videonya itu, Emil, nama panggilan akrabnya, menuliskan keterangannya. "Nyemangatin istri di kamar isolasi dengan menulis kebalik. Dulu ini skill wajib para dosen arsitektur ITB kalau lagi mengasistensi gambar mahasiswa saat duduk berhadapan. Semoga imunnya @ataliapr naik drastis. Amin," tulisnya.

Ridwan Kamil mencium mesra istrinya Atalia Praratya

Kalimat berikutnya, meski tetap mengharukan ibunda Arkana Aidan Misbach, mungkin dibaca sambil tersenyum kecut. "Semoga tidak marah, kalau lipstick Diornya dipakai nulis," tulis Emil.

Video ini tiga jam sebelumnya sudah diunggah Atalia. Emil memang mengunggah kembali video itu sebagai jawaban atas unggahan Atalia sebelumnya. "Kang Emil menulis pesan di jendela sore ini. Sweet bangetttttttt," tulisnya sambil memberikan tiga emotikon hati untuk kekasih hati yang amat dicintainya itu. "Jagoan ya nulis kebalik, apa karena arsitek ya??"

Nah, Atalia memang sudah bertanya-tanya, lipstick siapa yang dipakai Emil untuk menuliskan kalimat penuh cinta itu. "Etapiiiii....Itu lipstick siappaaaaa????? Jangan-jangan punya akuuu," tulisnya dengan emotikon tertawa terguling-guling.

Tapi bukan Atalia Praratya namanya kalau tidak balik meledek Ridwan Kamil. "Setelah sehat, mau minta digantiin dua ah," tulisnya.

Kemarin, Atalia Praratya mengumumkan bahwa dia positif Covid-19. Ia mengaku tak tahu dari mana bisa tertular. Atalia sudah menerima dua kali vaksin Covid. Kabar istrinya positif juga diungkapkan Ridwan Kamil. Ia juga menuliskan terpaksa melihat istrinya dari balik kaca.

