BTS Meluncurkan E-Book Connect, BTS: A Glimpse of the Global Public Art Project

TEMPO.CO, Jakarta - BTS meluncurkan buku digital atau e-book berjudul Connect, BTS: A Glimpse of the Global Public Art Project. Inilah cara grup K-Pop ini terhubung dengan penggemarnya.

E-Book Connect, BTS: A Glimpse of the Global Public Art Project berisi pameran seni global pada 2020. Masing-masing personel BTS: RM, Jungkook, Jin, Suga, V, J-Hope, dan Jimin, menunjukkan pameran seni mereka saat berada di London, Buenos Aires, Berlin, New York, dan Seoul.

Pameran seni itu berlangsung pada Januari sampai Maret 2020 sebagai perayaan tujuh tahun BTS berdiri sekaligus merilis album Map of the Soul: 7. Saking banyaknya, buku digital ini terdiri dari 400 halaman.

"Kami keragaman dapat menciptakan dunia yang tidak mempermasalahkan perbedaan, melainkan menyatukan manusia lewat keunikan masing-masing," tulis BTS dalam pernyataan resmi seperti dilansir Billboard, Selasa 30 Maret 2021.

E-Book Connect, BTS: A Glimpse of the Global Public Art Project dimulai pada 14 Januari 2020 dengan menghadirkan karya- karya yang dapat dinikmati secara cuma-cuma dan hasil karya seniman dunia. Di antaranya Tomás Saraceno, Jakob Kudsk Steensen, Ann Veronica Janssens, and Yiyun Kang, serta 17 seniman pentas lain termasuk seniman Jelili Atiku.

Kurator dari instalasi seni Connect, Daehyung Lee mengatakan, dalam pameran itu BTS ingin menunjukan peran seni dalam masyarakat. Mereka juga menunjukan bagaimana wujud seni yang berbeda di setiap generasi. E-book tersebut dapat diunduh gratis hingga 30 April 2021 melalui tautan yang tertera di akun Twitter BTS.

Baca juga:



Agensi BTS dan Universal Music Akan Bentuk Boy Band K-Pop Baru